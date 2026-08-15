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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجاوزت الـ10 ملايين دولار.. الرعاية الصحية: 37% ارتفاعا في إيرادات السياحة العلاجية

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الإدارات والقطاعات المعنية بالسياحة العلاجية بالهيئة، لمتابعة تطورات ملف السياحة الصحية والعلاجية، ومناقشة آليات تطويره والتوسع في استقطاب المرضى الدوليين وتعظيم العوائد، بما يدعم الاستفادة المثلى من الإمكانات والخدمات الطبية المتقدمة التي تمتلكها منشآت الهيئة.


سوق السياحة العلاجية

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أهمية التركيز على التخصصات الطبية ذات الطلب المرتفع والميزة التنافسية في سوق السياحة العلاجية، وفي مقدمتها خدمات التجميل، والحقن المجهري، وعلاج السمنة، وطب الأسنان المتقدم، بالإضافة إلى مختلف التخصصات الطبية الأخرى مع تطوير حزم وخدمات طبية متكاملة قابلة للتسويق والتعاقد، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المستهدفة ويعزز تنافسية الخدمات الطبية المصرية.

الدكتور أحمد السبكي 

ووجّه رئيس الهيئة بتعزيز التكامل بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمنصة الوطنية للسياحة الصحية «Tour 4 Cure»، رقمنة خدمات السياحة الصحية وتوفير منظومة متكاملة لإدارة رحلة السائح الصحي.

وأكد أهمية ربط الخدمات والقدرات الطبية المتاحة داخل منشآت الهيئة بالمنصة، بما يسهم في تسهيل وصول المرضى الدوليين إلى الخدمات المناسبة، وتكامل جهود التسويق والإحالة والتنسيق واستقبال المرضى، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبية المتاحة، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة إقليمية ودولية للسياحة العلاجية.

جانب من الاجتماع 

كما أكد على تفعيل نقاط اتصال وأماكن داخل منشآت الهيئة لخدمة المرضى الأجانب والتعاقدات، بما يضمن وجود مسار مؤسسي واضح للتعامل مع المرضى الدوليين والجهات المتعاقدة، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وتحسين تجربتهم منذ الوصول إلى المنشأة وحتى انتهاء رحلة العلاج.

 التنسيق مع المراكز الطبية التركية المتخصصة في السياحة العلاجية

ووجه الدكتور أحمد السبكي بالبدء الفوري في التنسيق مع المراكز الطبية التركية المتخصصة في السياحة العلاجية، التي شملتها الزيارة الأخيرة لتركيا، والعمل على تفعيل مجالات التعاون والاستفادة من خبراتها في تطوير الخدمات الطبية والتسويق واستقطاب المرضى الدوليين، بما يدعم توجه الهيئة نحو توسيع شبكة شراكاتها الدولية وفتح قنوات جديدة لاستقطاب المرضى من الأسواق الخارجية.

وأكد أن الشراكات الدولية تمثل أحد المحاور المهمة لتطوير ملف السياحة الصحية والعلاجية، من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتطوير نماذج التعاون التي تحقق قيمة مضافة للجانبين، بما يسهم في تعزيز جودة وتنافسية الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة.

جانب من الاجتماع 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن إيرادات الهيئة من السياحة العلاجية شهدت ارتفاعًا بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة حاجز الـ10 ملايين دولار، بالتوازي مع علاج قرابة 42 ألف سائح بمستشفيات الهيئة، موضحة أن هذه النتائج تعكس تنامي الطلب على الخدمات الطبية التي تقدمها منشآت الهيئة، وقدرتها على المنافسة في سوق السياحة العلاجية.

وأكدت الهيئة أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على هذا النمو وتحقيق قفزة نوعية جديدة في أعداد المرضى الدوليين والإيرادات.

Tour 4 Cure الهيئة العامة للرعاية الصحية الحقن المجهري التجميل طب الأسنان المتقدم هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي

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