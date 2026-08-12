رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تقود جهودًا متكاملة لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مقاومة مضادات الميكروبات – الصحة الواحدة» (AMR 4th Edition | One Health Conference)، تحت شعار «معًا.. مترابطون.. محميون»، بمشاركة قيادات القطاع الصحي والمنظمات الدولية والخبراء والجهات المعنية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، في كلمة مسجلة، أن مقاومة مضادات الميكروبات تمثل أحد أبرز التحديات الصحية عالميًا، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 1.3 مليون وفاة مباشرة وأكثر من 5 ملايين وفاة غير مباشرة نتيجة مقاومة الميكروبات. وأوضح أن مصر حققت نتائج ملموسة في خفض الوفيات وترشيد استهلاك المضادات وتقليل التكاليف الصحية، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية ونهج «الصحة الواحدة».

وأضاف أن الهيئة تعمل عبر أربعة محاور رئيسية تشمل الترصد، وترشيد الاستخدام، وإطلاق أكثر من 500 دليل استرشادي في أكثر من 25 تخصصًا طبيًا، وتعزيز الترصد داخل المستشفيات، مؤكدًا تطلع مصر لقيادة جهود الإصلاح إقليميًا ودوليًا في هذا الملف.

مقاومة مضادات الميكروبات تتطلب تكامل الأدوار

من جانبه، أكد الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الصحية المختلفة وتطبيق نهج «الصحة الواحدة»، مشيرًا إلى أن برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية حقق وفرًا بنسبة 32% خلال العام الحالي مقابل 22% في العام الماضي، وأوضح أن الهيئة تستهدف بناء نموذج مصري مستدام لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030، يرتكز على التشخيص الدقيق، والصيدلة الإكلينيكية، والحوكمة، والبيانات.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية التحول إلى الرقابة الاستباقية والوقائية لضمان سلامة الغذاء قبل وصوله للمستهلك، مشيرًا إلى إنشاء منظومة وطنية للرقابة على تداول المضادات الحيوية ورصد متبقياتها في الغذاء، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، بما يدعم حماية نحو 150 مليون مستهلك ويعزز سلامة الغذاء.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سادنا بهجوات، نائبًا عن ممثل منظمة الصحة العالمية، أن مقاومة مضادات الميكروبات تتسبب في نحو 5.8 مليون وفاة عالميًا، مع توقع 39 مليون وفاة خلال الفترة من 2025 إلى 2050 إذا استمرت الأوضاع الحالية، مشيدة بالجهود المصرية في تبني نهج «الصحة الواحدة» وتعزيز الحوكمة والعمل متعدد القطاعات.

وشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة «ميدواي إيجيبت» لدعم جودة رعاية الجروح وبناء قدرات الكوادر الصحية، ووقع البروتوكول عن الهيئة الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثالثية، وعن ميدواي الدكتور أحمد العواد، المدير التنفيذي للشركة، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «شفاء» لتكنولوجيا المعلومات للتعاون في التثقيف الدوائي وتعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية، ووقعها عن الهيئة الدكتور وائل عمران، رئيس الإدارة المركزية للإمداد واللوجستيات، وعن شفاء الأستاذة رشا راضي محمد محمد علي، الشريك المؤسس ومدير العمليات.

كما ناقش المؤتمر، عبر برنامج علمي متكامل، أحدث الممارسات في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والترصد والتشخيص السريع، وإدارة العدوى، والقدم السكري، والصحة الواحدة، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، واختتم فعالياته بتكريم المتميزين في مجال الإشراف على مقاومة مضادات الميكروبات، تأكيدًا لالتزام الهيئة بتعزيز الممارسات المبنية على الأدلة والشراكات الوطنية والدولية لحماية المرضى والمجتمع.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، شهدت النسخة الرابعة تكريم المتميزين في مجال الإشراف على مقاومة مضادات الميكروبات، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم المتميزة في مجالات البحث والابتكار وتطبيق نهج «الصحة الواحدة»، ودورهم في دعم تطوير الممارسات الصحية المبنية على الأدلة وتعزيز جهود مكافحة العدوى والاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، بما يسهم في ترسيخ منظومة مستدامة لمواجهة المقاومة وحماية المرضى والمجتمع.