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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«نغم فرعوني بروح معاصرة».. «مؤسسة زاهي حواس» تطلق «كيميت» خلال 48 ساعة

مؤسسة زاهي حواس
مؤسسة زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

تُعلن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، عن الاستعداد لإطلاق الملحمة الغنائية والتاريخية الجديدة «كيميت» (KEMET) خلال اليومين القادمين، والتي يقدمها الفنان المطرب عز الأسطول، كأولى إنتاجات مشروع «الغناء المصري القديم» الذي ترعاه المؤسسة لإحياء الموروث الحضاري.

تأتي هذه الأغنية في إطار دعم الفنون الهادفة والعمل على إحياء التراث والفن المصري القديم بأسلوب عصري يرسخ الهوية الحضارية لدى الأجيال الجديدة.

الغناء المصري القديم

وأكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أن هذا العمل الفني يمثل خطوة رائدة ونوعية في ربط الفنون المعاصرة بجذورنا التاريخية، مشيراً إلى أن مشروع الغناء المصري القديم يهدف إلى إعادة إحياء اللغة والموسيقى المصرية القديمة وقيمها الجمالية وإيصالها لجمهور الشباب بأسلوب فني راقٍ يعزز الانتماء ويفخر بالهوية المصرية عبر العصور.

تتميز أغنية «كيميت» ومشروع «الغناء المصري القديم» بتقديم تجربة فنية فريدة تعتمد على الدمج بين اللغة العربية من خلال الشاعرة هناء يوسف التي تنفرد بكتابة الكلمات العربية للمشروع بشكل حصري، والكلمات المصرية القديمة وترجمتها من العربية بواسطة الأثري شريف محمود.
ويشارك في هذا العمل الإبداعي نخبة من المبدعين:

توزيع موسيقي وميكس وديجيتال ماستر: آدم حسين
إيقاعات ودفوف: مصطفى بكار
إخراج: ناصر فهيم
إنتاج: جمعية ورشة جمع التراث الفني (شيماء النوبي)
 المنسق العام: محمد سويدان


الجدير بالذكر أن المطرب عز الأسطول، خريج كلية التربية الموسيقية (قسم الغناء الأوبرالي)، هو صاحب الحضور المميز الذي قام بغناء «أنشودة آمون رع» في حفل افتتاح طريق الكباش التاريخي، من ألحان المايسترو العالمي نادر عباسي وتوزيع أحمد الموجي. كما قدم تتر برنامج «لغتنا القديمة»، وأغاني صوفية في عدة مسلسلات شهيرة مثل «مدد» و«بيت الشدة».


وتعكس الأغنية، التي تحمل اسم «كيميت» (الاسم الأصلي لمصر القديمة والذي يعني "الأرض السوداء الخصبة")، جمالية الحضارة الفرعونية وقوة المزيج الموسيقي والإيقاعي الذي يحاكي الأصالة التاريخية للروح المصرية.
ومن المقرر إطلاق الأغنية والفيديو كليب الخاص بها رسمياً خلال يومين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والشاشات.

كيميت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مؤسسة زاهي حواس KEMET زاهى حواس

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