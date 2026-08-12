«مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث» تنظم محاضرة «سوق العمل لخريجي الآثار» بـ «قصر الأمير طاز»

نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، مساء أمس الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، محاضرة أثرية وتطويرية متخصصة بعنوان «سوق العمل لخريجي الآثار: فرص حقيقية وخطوات عملية للمستقبل»، ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس، وذلك بمقر مركز إبداع «قصر الأمير طاز» بالقاهرة.

وجاءت هذه المحاضرة في إطار الدور المجتمعي والفكري للمؤسسة لتأهيل الشباب من طلاب وخريجي كليات الآثار والإرشاد السياحي والتاريخ، وتزويدهم بالخبرات العملية والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

النجاح المهني والتمكين الميداني

استعرضت المحاضرة أربعة محاور رئيسية سلطت الضوء على آليات النجاح المهني والتمكين الميداني:

سوق العمل كما هو فعلاً: قراءة واقعية للفرص المتاحة في مجالات الآثار والتراث والتعليم والمتاحف.

مهاراتك القادمة.. أبدأ بها من اليوم: التخصصات المهارية واللغوية والتكنولوجية المطلوبة لرسم مسار مهني ناجح.

قصص نجاح من نفس المقاعد: استعراض نماذج ملهمة واستخلاص الدروس من تجارب عمل استثنائية.

خطوتك العملية الأولى: كيفية اتخاذ القرارات الصائبة وبداية الشغف المهني عقب التخرج مباشرة.

وشهدت المحاضرة فقرة خاصة لاستعراض التجارب العملية لنخبة من الكوادر الشبابية التي حققت نجاحات ميدانية؛ حيث شارك في تقديم تجاربهم كل من: محمود سمير دياب، وعبد الله أحمد محمد، وهبة أحمد معوض، ويوسف أسامة سويلم.

يُذكر أن الأستاذ الدكتور أحمد الشوكي يُعد قامة علمية وأثرية بارزة؛ حيث يشغل حالياً منصب وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس، وعمل سابقاً مديراً عاماً لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى كونه خبير الآثار الإسلامية بالمعهد الفرنسي للدراسات الشرقية (IFAO).