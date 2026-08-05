مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة سوق العمل لخريجي الآثار الثلاثاء المقبل

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، محاضرة أثرية وتطويرية متخصصة بعنوان «سوق العمل لخريجي الآثار: فرص حقيقية وخطوات عملية للمستقبل»، يقدمها الأستاذ الدكتور أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس، وذلك بمقر مركز إبداع «قصر الأمير طاز» بالقاهرة.

طلاب وخريجي كليات الآثار والإرشاد السياحي

تأتي المحاضرة في إطار الدور المجتمعي والفكري للمؤسسة لتأهيل الشباب من طلاب وخريجي كليات الآثار والإرشاد السياحي والتاريخ، وتزويدهم بالخبرات العملية والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتستعرض المحاضرة أربعة محاور رئيسية تسلط الضوء على آليات النجاح المهني والتمكين الميداني:

سوق العمل كما هو فعلاً: قراءة واقعية للفرص المتاحة في مجالات الآثار والتراث والتعليم والمتاحف.



مهاراتك القادمة.. أبدأ بها من اليوم: التخصصات المهارية واللغوية والتكنولوجية المطلوبة لرسم مسار مهني ناجح.

قصص نجاح من نفس المقاعد: استعراض نماذج ملهمة واستخلاص الدروس من تجارب عمل استثنائية.

خطوتك العملية الأولى: كيفية اتخاذ القرارات الصائبة وبداية الشغف المهني عقب التخرج مباشرة.

وتشهد المحاضرة فقرة خاصة لاستعراض التجارب العملية لنخبة من الكوادر الشبابية التي حققت نجاحات ميدانية، حيث يشارك في تقديم تجاربهم كل من: محمود سمير دياب، وعبد الله أحمد محمد، وهبة أحمد معوض، ويوسف أسامة سويلم.

يُذكر أن الأستاذ الدكتور أحمد الشوكي يُعد قامة علمية وأثرية بارزة؛ حيث يشغل حالياً منصب وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس، وعمل سابقاً مديراً عاماً لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى كونه خبير الآثار الإسلامية بالمعهد الفرنسي للدراسات الشرقية (IFAO).