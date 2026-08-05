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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تقرر إجراء تحليل dna لفتاة حامل اغتصبت على أيدي شباب بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أفادت مصادر نيابية أن جهات التحقيق بمركز المحلة عن مخاطبة الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي للفتاة ضحية حامل عقب اغتصابها علي أيدي مجموعه من الشباب يإجراء تحليل dna والكشف علي عذريتها عقب اتهامها ل5 شباب بتناوب اغتصابها وهتك عرضها بنطاق أحدي قري مركز المحلة.

قرار عاجل من النيابة 

وكان  المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد الفقي أعطي توجيهاته العاجلة في وقت سابق إلي رئيس نيابة مركز المحلة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة 3 شباب لما يتجاوز عمرهم 16 عام في واقعة هتك فتاة قاصر والاعتداء عليها بنطاق أحدي قري مركز المحلة.

تجديد حبس المتهمين 

كما قررت قاض المعارضات  بتجديد حبس المتهمين 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين الاطلاع على تقرير الطب الشرعي وسماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

كما أمرت النيابة العامة بأخذ أقوال الفتاة المجني عليها وأقوال المتهمين الثلاثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ردع قانوني 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة الفتاة "م.ن"16 سنة بتعرضها لهتك العرض علي ايدي 5 من الشباب حال سيرها بالطريق العام بنطاق دائرة المركز.

تطورات الحادث


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهمين 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من تحديد هوية ثلاثة وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة هتك العرض ومحاولة إيذاء الفتاة أثناء سيرها بطريق العام .

اتخاذ الإجراءات القانونية 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني نيابي هتك عرض اغتصاب فتاة الطب الشرعي المحلة

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