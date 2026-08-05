قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 مليارات دولار.. مدبولي يستعرض مقترح مشروعي المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين
التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"
عمرو أديب عن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي: وراك حتي لو فين
الرئيس السيسي لنظيره اليوناني: نبذل جهودا مكثفة مع الوسطاء لاستقرار الأوضاع في المنطقة
السكة الحديد تعلن تخفيض سرعات القطارات في الوجهين القبلي والبحري بسبب ارتفاع درجات الحرارة
مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري
قصف وإطلاق نار و هدم منازل.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على غزة
وزير الخارجية: رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع القائم في القدس الشرقية
هيئة الطاقة الذرية تبحث مع وزارة الصحة تعزيز التعاون في مجال العلاج الإشعاعي
20 ألف وحدة سكنية.. شروط الحصول على شقق الإيجار التمليكي
تقارير تركية: محمد صلاح يرتدي القميص رقم 10 مع طرابزون سبور
من 10 إلى 25 ألف جنيه دون فوائد.. تفاصيل قروض الأوقاف الجديدة للفئات المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الوعي ينظم ندوة "الوعي البيئي في مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة"

حزب الوعي
حزب الوعي
محمد الشعراوي

نظمت أمانة البيئة المركزية بحزب الوعي، بالتعاون مع أمانة الصحافة والإعلام، ندوة بعنوان "الوعي البيئي في مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة"، وذلك في إطار حرص الحزب على تعزيز الثقافة البيئية، ومواجهة المعلومات المضللة، وترسيخ الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة.

استهلت الندوة الدكتورة شيماء عبد الرحمن، أمين أمانة البيئة، مؤكدة أن نشر الوعي البيئي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات البيئية، وأن بناء مواطن واعٍ بقضايا البيئة يسهم في دعم جهود الدولة والمجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي للتغيرات المناخية.

وتحدث حازم الملاح، أمين أمانة الصحافة والإعلام، عن الدور المحوري للإعلام في التصدي للشائعات والأخبار المغلوطة المتعلقة بالقضايا البيئية، مشددًا على أهمية الالتزام بالمهنية، والتحقق من مصادر المعلومات، وتقديم محتوى إعلامي مسؤول يسهم في رفع الوعي العام ومواجهة حملات التضليل.

وفي ختام الندوة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

- تعزيز التعاون والتكامل بين أمانات الحزب في تنفيذ المبادرات المشتركة ذات البعد المجتمعي.
- إطلاق حملة إعلامية للتوعية بالشائعات البيئية وآليات مواجهتها.
- تنظيم أنشطة وفعاليات تستهدف الشباب لرفع الوعي بقضايا المناخ والتغيرات البيئية.
- عقد جلسة حوارية متخصصة حول البصمة الكربونية وآثارها على البيئة والمجتمع.
- تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقتها بتغير المناخ وسبل التكيف معه.
- إنتاج بودكاست توعوي يقدم المفاهيم البيئية بصورة مبسطة للمواطنين.

وأكد حزب الوعي أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الحزب لتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الحوار العلمي، وتفعيل الشراكة بين مختلف الأمانات النوعية بما يخدم قضايا الوطن والمواطن.

أمانة البيئة المركزية بحزب الوعي الشائعات الأخبار المغلوطة التنمية المستدامة الموارد الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

بيزيرا

كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك.. وموقف إدارة الأبيض من اللاعب | فيديو

ترشيحاتنا

مدير عام منظمة الصحة العالمية يصل الكونغو لدعم جهود مكافحة الإيبولا

مدير عام منظمة الصحة العالمية يصل الكونغو لدعم جهود مكافحة الإيبولا

وزير خارجية العراق يرفض محاولات التهجير القسري بالقدس ويدعو لتحرك دولي

وزير خارجية العراق يرفض محاولات التهجير القسري بالقدس ويدعو لتحرك دولي

المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية، رَوان حسنوف

أذربيجان تستعرض تجربتها في مكافحة الإسلاموفوبيا خلال مؤتمر جامعة الدول العربية

بالصور

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد