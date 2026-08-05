حزب الوعي ينظم ندوة "الوعي البيئي في مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة"

نظمت أمانة البيئة المركزية بحزب الوعي، بالتعاون مع أمانة الصحافة والإعلام، ندوة بعنوان "الوعي البيئي في مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة"، وذلك في إطار حرص الحزب على تعزيز الثقافة البيئية، ومواجهة المعلومات المضللة، وترسيخ الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة.

استهلت الندوة الدكتورة شيماء عبد الرحمن، أمين أمانة البيئة، مؤكدة أن نشر الوعي البيئي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات البيئية، وأن بناء مواطن واعٍ بقضايا البيئة يسهم في دعم جهود الدولة والمجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي للتغيرات المناخية.

وتحدث حازم الملاح، أمين أمانة الصحافة والإعلام، عن الدور المحوري للإعلام في التصدي للشائعات والأخبار المغلوطة المتعلقة بالقضايا البيئية، مشددًا على أهمية الالتزام بالمهنية، والتحقق من مصادر المعلومات، وتقديم محتوى إعلامي مسؤول يسهم في رفع الوعي العام ومواجهة حملات التضليل.

وفي ختام الندوة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

- تعزيز التعاون والتكامل بين أمانات الحزب في تنفيذ المبادرات المشتركة ذات البعد المجتمعي.

- إطلاق حملة إعلامية للتوعية بالشائعات البيئية وآليات مواجهتها.

- تنظيم أنشطة وفعاليات تستهدف الشباب لرفع الوعي بقضايا المناخ والتغيرات البيئية.

- عقد جلسة حوارية متخصصة حول البصمة الكربونية وآثارها على البيئة والمجتمع.

- تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقتها بتغير المناخ وسبل التكيف معه.

- إنتاج بودكاست توعوي يقدم المفاهيم البيئية بصورة مبسطة للمواطنين.

وأكد حزب الوعي أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الحزب لتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الحوار العلمي، وتفعيل الشراكة بين مختلف الأمانات النوعية بما يخدم قضايا الوطن والمواطن.