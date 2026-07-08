حزب الوعي يطلق منتدى المحليات وتدشين البرنامج التدريبي الأول لإعداد كوادر الانتخابات

أطلق حزب الوعي منتدى المحليات وتدشين البرنامج التدريبي الأول لإعداد كوادر انتخابات المحليات ضمن أكاديمية التمكين المحلي ، وتحت رعاية دكتور باسل عادل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ يطلق منتدى المحليات بحزب الوعي برنامجًا تدريبيًا عمليًا لإعداد وتأهيل جيل جديد من القيادات القادرة على خدمة المواطنين وترسيخ الكفاءة والشفافية في العمل المحلي.

موعد البرنامج: 15 – 25 يوليو 2026

النطاق الجغرافي: القاهرة – الجيزة – القليوبية

محاور التدريب

أ. الإطار الدستوري والقانوني للإدارة المحلية

ب. اختصاصات المجالس المحلية وآليات الرقابة والمساءلة

ج. إدارة الملفات الخدمية والتنموية

د. القيادة المحلية والتواصل الجماهيري

هـ. إدارة الحملات الانتخابية المحلية

و. إعداد البرامج الانتخابية والخطط الميدانية

ز. الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد

ح. التنمية المحلية المستدامة

لمن هذا البرنامج؟

الدعوة موجّهة لجميع أعضاء حزب الوعي الراغبين في التأهيل لخوض انتخابات المجالس المحلية، كما نرحّب باستقبال نسبة 25% من الحضور من خارج الحزب.

تسجيل الرغبة في الحضور

سيقوم الحزب بمراجعة أعداد الراغبين في الحضور، وسيتم إخطار المقبولين منهم في حال الموافقة عليهم بواسطة البريد الإلكتروني.