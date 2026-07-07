حزب مستقبل وطن: الدولة لديها جاهزية لإجراء انتخابات المجالس المحلية

أكد عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية لديها جاهزية من أجل إجراء انتخابات المجالس المحلية ".

وقال عصام هلال في حواره في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"،: "مش كل الأحزاب السياسية لديها الجاهزية لإجراء انتخابات المجالس المحلية".

وتابع عصام هلال: "انتخابات المحليات والمواد المنظمة لها لا تتعدى ربع مواد قانون الإدارة المحلية، وآخر انتخابات مجالس محلية شعبية كانت في 2008، وتم حلها في 2011".

وأكمل عصام هلال:" العبء الخدمي ضاغط على نواب مجلس النواب؛ في ظل عدم تواجد دور المجالس المحلية الشعبية".

ولفت عصام هلال، إلى أن المواطن في الدايرة يحتاج إلى خدمات تقدمها المجالس المحلية الشعبية.

