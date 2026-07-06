ضبط 17.4 ألف قطعة جيلي مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، حملات رقابية موسعة على المنشآت الغذائية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها ضبط 17 ألفا و400 قطعة جيلى مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص.

حملات تموينية

جاء ذلك في إطار تكثيف الرقابة على جميع المنشات الغذائية وطبقا لتعليمات الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتوجيهات محافظ الغربية اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطفال، وبالمتابعة المستمرة للدكتور وليد حسن رئيس الادارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جهتها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة أطلقتها الهيئة على جميع المنشات الغذائية ، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تعمل على تتبع سلسلة تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك النهائي، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والاشتراطات الصحية، لضمان وصول منتجات آمنة.

ردع مخالفين

وأضافت أنه تم التحفظ على كميات الجيلى المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لإعمال شؤونها.