فرصة جديدة للمدخرين .. بنك مصر يطرح شهادة بعائد ثابت 17.85%

أعلن بنك مصر عن طرح مجموعة من شهادات الادخار بعوائد تنافسية تناسب مختلف احتياجات العملاء، في مقدمتها شهادة «القمة» الثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 17.85% سنويًا، إلى جانب شهادات بعوائد متغيرة تقترب من 20%، وأخرى بعائد تراكمي يتجاوز 66% بنهاية مدة الاستثمار، بما يمنح العملاء خيارات متنوعة لتحقيق أفضل عائد على مدخراتهم.

شهادة «القمة» بعائد ثابت 17.85%

رفع بنك مصر العائد على شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الثابت، لتصل إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية بدلًا من 17.25% سابقًا.

كما أطلق البنك دورية صرف جديدة للشهادة نفسها بعائد 17.85% سنويًا يصرف كل ثلاثة أشهر، بما يتيح للعملاء مرونة أكبر في اختيار دورية صرف العائد.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بعائد يقترب من 20%

يتيح بنك مصر أيضًا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير المرتبطة بمعدل CONIA اليومي، والذي يعبر عن متوسط سعر العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك بالجنيه المصري.

وبحسب متوسط الإقفال خلال شهر مايو 2026، يبلغ العائد على الشهادة نحو 19.96% سنويًا.

ويبدأ شراء هذه الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات متغيرة بعائد يصل إلى 19.25%

أتاح بنك مصر مجموعة من الشهادات متغيرة العائد، والتي يتم احتساب عائدها وفق سعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%، ويصل العائد الحالي عليها إلى 19.25% سنويًا.

وتشمل:

الشهادة الثلاثية المتغيرة لمدة 3 سنوات بعائد يصرف شهريًا، وبحد أدنى للعائد 17.50%.

الشهادة الرباعية المتغيرة لمدة 4 سنوات بعائد يصرف شهريًا، وبحد أدنى للعائد 16.75%.

الشهادة الخماسية المتغيرة لمدة 5 سنوات بعائد يصرف شهريًا، وبحد أدنى للعائد 16.25%.

شهادة بعائد تراكمي 66.56%

كما يطرح بنك مصر شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد تراكمي يصل إلى 66.56% بنهاية مدة الشهادة، بما يعادل عائدًا سنويًا مركبًا قدره 17.75%، يتم إضافته كل ستة أشهر ويصرف كامل العائد عند الاستحقاق.

تفاصيل شراء شهادات بنك مصر

تبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، باستثناء الشهادة المرتبطة بمعدل CONIA التي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن شراء أو تجديد الشهادات من خلال فروع بنك مصر، أو عبر خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق BM Online، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

مزايا شهادات بنك مصر

يتيح بنك مصر لحاملي شهادات الادخار إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها.