البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن أعلى عائد في شهادات الادخار المتاحة في البنوك، باعتبارها واحدة من أبرز وسائل الاستثمار الآمنة التي تضمن تحقيق دخل ثابت أو عائد مرتفع على المدخرات، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية على طرح شهادات ادخار بعوائد متنوعة تلائم احتياجات العملاء، سواء بدورية صرف شهري أو ربع سنوي أو بعائد تراكمي يُصرف عند نهاية مدة الشهادة.

وفي السطور التالية، نستعرض أعلى شهادات الادخار المتاحة اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

أولًا: شهادة البنك الأهلي المصري ذات العائد المتغير



تعد الأعلى عائدًا بين الشهادات المطروحة حاليًا، إذ تمنح عائدًا سنويًا يبلغ 19.5% يصرف شهريًا، ويحتسب وفق سعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

العائد الحالي 19.5% سنويًا يصرف شهريًا.

الحد الأدنى للعائد 17%.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.



ثانيًا: شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الأفريقي الدولي

تمنح الشهادة عائدًا تراكميًا يصل إلى 100% بنهاية مدة الأربع سنوات، بما يعادل عائدًا تراكميًا سنويًا يبلغ 18.92%.

مدة الشهادة 4 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

العائد التراكمي 100% يصرف في نهاية المدة.

متاحة للأفراد فقط.

إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

ثالثًا: الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

عائد شهري 17.75%.

عائد ربع سنوي 17.85%.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.

رابعًا: شهادة بنك مصر بعائد تراكمي

توفر عائدًا تراكميًا يصل إلى 66.56% عند الاستحقاق، بما يعادل عائدًا سنويًا مركبًا يبلغ 17.75% يضاف كل ستة أشهر ويصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

خامسًا: شهادة القمة الثلاثية من بنك مصر

مدة الشهادة 3 سنوات.

عائد شهري ثابت 17.75%.

عائد ربع سنوي 17.85%.

متاحة للشراء والتجديد من جميع فروع بنك مصر، بالإضافة إلى الإنترنت البنكي، وتطبيق BM Online، وماكينات الصراف الآلي.