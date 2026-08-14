ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار الآن

شهد سعر الدولار استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 14-8-2026 على مستوى البنوك في مصر.

سعر الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك منذ أمس .

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع في بنكي " الإسكندرية، التجاري الدولي CIB".

وصل ثاني أقل سعر دولار 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".

الدولار في أغلب البنوك

ووبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك “ 50.23 جنيه للشراء و55.33 جنيه للبيع في بنوك ”العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية،مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان".

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر دولار 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، قناة السويس، نكست، سايب".