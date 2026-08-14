مصادر: رئيس الوزراء يزور تنزانيا الجمعة لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات

أكدت مصادر لموقع « صدى البلد الإخباري » أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيقوم بزيارة الي جمهورية تنزانيا الجمعة المقبلة لبحث سبل التعاون بين البلدين .

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء سوف يزور مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا الذي يقوم علي انشائه شركة المقاولون العرب.

وأشارت المصادر الي ان الزيارة تستهدف ايضاً مباحثات بين البلدين بشأن زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات التشييد والبناء، والطرق، والنقل البحري، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والكهرباء والطاقة، والزراعة، واستصلاح الأراضي، والري، وصناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

مشروع سد جوليوس نيريري

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في وقت سابق حرص مصر على البناء على النجاح الذي حققته الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري"، بما يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في تنزانيا، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال تنفيذ المشروع.