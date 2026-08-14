تحرش بنجلتها.. القبض على عاطل تعدى على جارته بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات وكريمتها من قيام جارهما بتعاطي المواد المخدرة وكسر حائط منزلهما وسرقة بعض محتوياته بسوهاج.

وبالفحص، أمكن تحديد الظاهرة بالمقطع (عاملة - مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا)، وبسؤالها؛ قررت قيام جارها بالتعرض لها وأنجالها لفظيًا، ومحاولة التحرش بكريمتها، والتهجم على منزلها وكسر حائطه وسرقة بعض محتوياته.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز)، ولم يتم العثور بحوزته على أي مواد مخدرة.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لخلافات مستمرة بينهما، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.