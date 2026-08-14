متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

أشاد صناع فيلم "محمود التاني" بالفنان تامر هجرس، موضحين جانب إنساني خفي من حياته الخاصة.



ورد الفنان أحمد بحر المعروف بـ كزبرة خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة ON، على الانطباع الشائع لدى البعض حول اتصاف الفنان تامر هجرس بـ "الغرور والتعالي"، موضحًا أنه كان يحمل هذا الانطباع المسبق قبل التعامل معه، ولكنه تفاجأ بشخصيته الحقيقية والإنسانية أثناء العمل والمشاركة في تصوير المشاهد المشتركة بينهما.



وأكد كزبرة أن تامر هجرس كان يحتويه ويشجعه دائمًا أثناء التصوير، خاصة عند إعادة المشاهد، قائلًا له: "براحتك اهدى وطلّع أحسن حاجة عندك".



أشار إلى حرص تامر هجرس على أداء الصلاة فور سماع الأذان ومشاركته الصلاة في موقع التصوير.







كما أكد المنتج طارق الجنايني على الجانب الإنساني والشخصي للفنان تامر هجرس، مؤكدًا أن له جانبًا لا يعرفه الكثيرون بعيداً عن الشكليات والصورة الذهنية المأخوذةعنه، وكشف أن "هجرس" يحرص في كل شهر رمضان على إرسال رسائل لجمع المساعدات والمال لشراء وتوزيع "البطاطين" على المحتاجين في أسرع وقت ومناطق مختلفة.



وأشار إلى حرصه الشديد والتزامه بصلاة التراويح والتهجد، لدرجة أن التواصل والتنسيق بينهما في رمضان كان يتم غالبًا في الفترات الفاصلة بين التراويح والتهجد.



كما أوضح "الجنايني" أن تامر هجرس يحرص دائمًا في كواليس العمل على إعطاء اقتراحات وأفكار لزملائه المشاركين في المشاهد لتعزيز أدائهم وإبراز أفضل ما عندهم.



