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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدي على سائق ميكروباص بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على قائد سيارة "ميكروباص" لرفضه دفع مبلغ مالى "إتاوة" حال سيره بأحد الطرق بالإسكندرية.


بالفحص أمكن تحديد السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 2 الجاري حال قيادته السيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك فوجئ بقيام قائد سيارة "ميكروباص" أخرى وبرفقته آخرين بمحاولة إستيقافه وحال توقفه قاموا بالتعدى عليه بالسب لخلافات بينهما حول أولوية تحميل الركاب.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة محرم بك)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإتهموا الشاكى بالتعدى عليهم بالسب لذات الخلاف ، وبإجراء تحليل المواد المخدرة لقائدى السيارتين تبين إيجابية تعاطيهما للمواد المخدرة. 

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ميكروباص

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