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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
آية التيجي

تُعد البواسير من المشكلات الشائعة التي قد ترتبط بعدد من العادات اليومية، خاصة الإمساك وقلة الحركة والجلوس لفترات طويلة.

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

ووفقًا للدكتورة فيكتوريا دافليتشينا، أخصائية طب وجراحة المستقيم والأورام، فإن تعديل بعض العادات اليومية قد يساعد على الوقاية من نسبة كبيرة من حالات البواسير.

وأشارت الطبيبة إلى أن تغيير نمط الحياة وتنظيم حركة الأمعاء يمكن أن يكون له دور مهم في الوقاية من البواسير، موضحة عددًا من النصائح التي يمكن اتباعها يوميًا.

ـ تناول الأطعمة الغنية بالألياف:

توصي الطبيبة بالحصول على نحو 25 إلى 30 جرامًا من الألياف يوميًا، من خلال تناول الخضراوات والفواكه والخضراوات الورقية وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف.

وتساعد الألياف على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل خروج البراز، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى الضغط الشديد أثناء التبرز، أحد العوامل التي قد تزيد مشكلات البواسير.

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

ـ شرب كمية كافية من الماء:

لا يقتصر الأمر على تناول الألياف فقط، إذ تؤكد الطبيبة أهمية الحصول على كمية كافية من السوائل.

وتوصي بشرب نحو 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، مع اختلاف احتياجات السوائل من شخص لآخر وفقًا للحالة الصحية والنشاط والطقس.

ويمكن أن يساعد الحصول على كمية مناسبة من السوائل في الحفاظ على ليونة البراز وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

ـ تجنب الجلوس لفترات طويلة:

تُعد قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة من العادات التي ينبغي الانتباه إليها، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية.

وتوصي الطبيبة بأخذ استراحة قصيرة لمدة نحو 5 دقائق كل 45 دقيقة للحركة وتغيير وضعية الجسم، مع ممارسة أنشطة مناسبة مثل المشي والسباحة واليوغا.

كما أشارت إلى أن تمارين القوة الشديدة ورفع الأوزان الثقيلة قد يزيدان الضغط داخل البطن، ولذلك ينبغي اختيار النشاط الرياضي المناسب لكل شخص.

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

ـ عدم الجلوس طويلًا على المرحاض:

من العادات المهمة للوقاية من البواسير تجنب قضاء فترات طويلة على المرحاض.

وتوصي الطبيبة بألا تتجاوز مدة الجلوس على المرحاض نحو 5 دقائق، مع تجنب الضغط الشديد أثناء التبرز.

كما أن استخدام الهاتف أثناء الجلوس على المرحاض قد يؤدي إلى إطالة المدة دون الانتباه، لذلك من الأفضل تجنب هذه العادة.

ـ الاهتمام بالنظافة الشخصية:

تلعب العناية بمنطقة الشرج دورًا في تقليل التهيج، وتنصح الطبيبة باستبدال ورق التواليت الخشن باستخدام الماء للتنظيف عند الإمكان.

وفي حالة السفر أو عدم توفر الماء، يمكن استخدام مناديل مبللة مناسبة كخيار عملي، مع تجنب المنتجات التي تحتوي على مواد قد تسبب تهيج الجلد.

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

الحكة الشرجية ليست دائمًا بسبب البواسير

من جانبه، أوضح الدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الحكة الشرجية قد تكون مرتبطة بعدة أسباب، من بينها بعض أنواع سلائل الأمعاء وبعض حالات البواسير.

لذلك، فإن استمرار الحكة أو ظهور نزيف شرجي أو ألم متكرر يستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب بدقة وعدم افتراض أن الأعراض ناتجة عن البواسير فقط.

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5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
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