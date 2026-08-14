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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ماسكين شوم.. القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل بأسيوط

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتهجم عليه داخل محل عمله والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصي خشبية وإحداث إصابته بأسيوط.
 


بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله الشاكى (مالك سوبر ماركت "مصاب بجروح وكسور بالجسم" – مقيم بذات الدائرة)، وبسؤاله قرر بتضرره من (أحد الأشخاص، نجلى عمومته) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "عصى خشبية" كانت بحوزتهم حال تواجده بالمحل المملوك له والاستيلاء على ماكينة "دفع إلكترونى" من داخله لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو ("لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بذات الدائرة)، وتم بإرشادهم ضبط (العصى الخشبية "المستخدمة فى التعدي" ، الماكينة المستولى عليها) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى عصى خشبية

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