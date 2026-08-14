حسام موافي: الجهاز الهضمي الأكثر تأثرًا بالحالة النفسية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، عن طبيعة العلاقة بين الحالة النفسية والجهاز الهضمي، مؤكدًا أن بعض الأعراض الجسدية قد تكون مرتبطة بالتوتر والضغوط النفسية، دون أن يكون وراءها مرض عضوي.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاعتقاد بأن القلب هو أكثر أعضاء الجسم تأثرًا بالحالة النفسية ليس دقيقًا، مشيرًا إلى أن الجهاز الهضمي يرتبط بصورة وثيقة بالحالة النفسية.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن هناك العديد من المواقف التي توضح تأثير الحالة النفسية على الجهاز الهضمي، موضحًا أن التعرض لموقف قاسٍ أو مشاهدة حادث قد يؤثر بشكل مباشر على شهية الشخص وحالته الجسدية.

وأضاف أن بعض الطلاب قد يعانون من فقدان الشهية خلال فترات الامتحانات نتيجة التوتر والضغط النفسي، رغم عدم وجود مشكلة عضوية لديهم.

ولفت موافي إلى أن تحسن الحالة النفسية يمكن أن ينعكس بصورة إيجابية على الشهية والوزن، موضحًا أن المريض قد يستعيد شهيته لتناول الطعام بعد تحسن حالته النفسية، ما قد يؤدي إلى زيادة وزنه.