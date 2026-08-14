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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل

حادث
حادث
محمد البدوي

روى إبراهيم السيد، عم 7 من ضحايا حادث الإسماعيلية، تفاصيل الساعات الصعبة التي عاشتها الأسرة عقب وقوع الحادث، مؤكدًا أن الفاجعة لم تصب عائلات الضحايا وحدها، وإنما ألقت بظلال الحزن على المنطقة بأكملها بعد فقدان عدد كبير من الشباب.

أسماء الضحايا

وأوضح إبراهيم السيد، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أنه علم بوقوع الحادث في نحو الساعة الواحدة، قبل أن تبدأ أسماء الضحايا في الظهور تدريجيًا، وكانت البداية بمحمد عبد النعيم، ثم اكتشف أن عددًا آخر من أفراد عائلته كانوا من بين ضحايا الحادث.

وأضاف أنه مع انتقال الأسرة إلى المستشفى بدأت تتكشف الصورة الكاملة وحجم الخسائر، لافتًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند وفاة 7 من أفراد عائلته، إذ فقد الحادث أيضًا 4 من جيرانه، ليصل إجمالي الضحايا من أبناء المنطقة إلى 12 شخصًا.

وأكد أن حجم المصاب ضاعف حالة الحزن في المنطقة، خاصة أن الضحايا كانوا من الشباب الذين خرجوا من منازلهم بحثًا عن لقمة العيش وتأمين مستقبلهم من خلال العمل والرزق الحلال، قبل أن تنتهي رحلتهم بهذه المأساة.

أصعب التجارب التي مر بها

ووصف عم الضحايا اللحظة التي أدرك فيها حجم الكارثة بأنها من أصعب التجارب التي مر بها في حياته، موضحًا أن وفاة شخص أو اثنين في حادث تمثل مأساة مؤلمة، لكن فقدان 7 أفراد من العائلة في واقعة واحدة كان صدمة كبيرة يصعب على الأسرة استيعابها.

وأشار إلى أن الضحايا كانوا شبابًا محترمين يسعون للعمل وبناء مستقبلهم، مؤكدًا أنه يحتسبهم عند الله، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر والسلوان.

الانتقادات الموجهة إلى الأسر 

ورفض إبراهيم السيد الانتقادات الموجهة إلى الأسر بسبب خروج أبنائها للعمل، مشددًا على أن العمل ضرورة للشاب، خاصة في بداية حياته، وأن السعي وراء الرزق الحلال يمثل وسيلة أساسية للاعتماد على النفس وبناء المستقبل وتحمل المسؤولية.

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