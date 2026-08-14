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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع مصابي حادث الدواويس ويوجه بتسخير جميع الإمكانات والرعاية اللازمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل محافظة الإسماعيلية متابعة تداعيات حادث الدواويس الأليم، الذي وقع الثلاثاء الماضي، وسط متابعة لحظية للحالات الصحية للمصابين، وتوجيهات بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية والدعم اللازم لهم.

ويتابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، مستجدات الحادث والخدمات الطبية المقدمة للمصابين، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الرعاية الطبية على مدار الساعة، وتسخير الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جبريل، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن مستشفيات الهيئة استقبلت 30 مصابًا جراء الحادث، كانت معظم الحالات حرجة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الفحوصات والتدخلات الجراحية والطبية العاجلة اللازمة منذ استقبال المصابين.

وكشفت التقارير الطبية المحدثة حتى الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة عن تسجيل 18 حالة وفاة، بينما يواصل 16 مصابًا تلقي الرعاية الطبية الفائقة داخل مستشفيات المحافظة.

وتوزعت حالات المصابين على المستشفيات كالتالي:

  • 7 حالات بمستشفى طوارئ أبو خليفة.
  • 5 حالات بمجمع الإسماعيلية الطبي.
  • حالتان بمستشفى القصاصين المركزي.
  • حالتان بمستشفى التل الكبير المركزي.

وفي المقابل، تماثل 14 مصابًا للشفاء التام وغادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت المحافظة أن التعامل مع الحادث يجسد سرعة استجابة أجهزة الدولة وتكامل جهودها، بداية من الإسعاف والفرق الطبية وأطقم الطوارئ، وصولًا إلى المستشفيات التي واصلت تقديم الرعاية للمصابين على مدار الساعة.

وثمّن محافظ الإسماعيلية جهود الفرق الطبية وأطقم الطوارئ والإسعاف، موجهًا لهم الشكر والتقدير على سرعة الاستجابة وجودة الأداء، ولكل من شارك في إنقاذ المصابين وتقديم الدعم اللازم، مؤكدًا أن سلامة المواطن وصحته تظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

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