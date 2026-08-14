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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية: برنامج مشروعك وفر 46 فرصة عمل جديدة بتمويل 7 ملايين جنيه

برنامج مشروعك
برنامج مشروعك
مروة فاضل

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم خلال شهر يوليو 2026 في توفير 46  فرصة عمل من خلال تمويل 20 مشروعا متنوعا بنطاق المحافظة بإجمالي تمويل تجاوز 7 مليون جنيه .

وأكد محافظ المنوفية استمرار تقديم التسهيلات اللازمة لتعظيم الاستفادة من مبادرة " مشروعك " وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية .

وأوضحت الدكتورة نسمة سيف مدير برنامج " مشروعك " أنه يتم تنفيذ متابعة دورية ومرور ميداني للمشروعات الممولة لتقديم الدعم اللازم للمستفيدين ، وذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة التنمية وتحسين بيئة العمل والاستثمار .

ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التوعوية خاصة بالقرى ، وتقديم دراسات جدوى مناسبة للمشروعات وكافة التيسيرات اللازمة مع ضرورة توفير التدريب الفني والإداري للشباب لتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر  2030 .

محافظة المنوفية المنوفية مشروعك دعم الشباب اخبار محافظة المنوفية

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