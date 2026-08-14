إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها

أكدت تقارير الأداء الصادرة عن شركات البترول العاملة في مصر، المستقبل الواعد الذي ينتظره هذا القطاع؛ وهو ما يشجعها على التوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها المستقبليه في مصر، مشيدة بالدعم المستمر من الحكومة المصرية للقطاع، والتيسيرات المقدمة للشركات العالمية التي لها مشروعات في مصر.

وفيما يلي عرض لأهم التقارير الصادرة عن الشركات العالمية العاملة في قطاع البترول في مصر:

شركة فالكو إنرجي

أظهرت نتائج شركة «فالكو إنرجي» للربع الثاني من عام 2026 استمرار التوسع في نشاط الشركة داخل مصر، حيث استأنفت برنامج الحفر في مايو 2026، ونجحت في استكمال بئر التطوير هي إي-9 ووضعه على الإنتاج في أوائل يونيو، أعقبه حفر بئرين إضافيين للتطوير خلال يونيو تم استكمالهما بنجاح خلال يوليو، مع استمرار برنامج الحفر خلال الربع الثالث من عام 2026.

كما نجحت الشركة في تنفيذ مجموعة من أعمال صيانة الآبار والتدخلات الفنية وإعادة تشغيل الآبار ومعالجة مشكلات المياه وتحسين الإنتاج، بما ساهم في دعم النمو العضوي لإنتاج واحتياطيات الشركة في مصر.

وعلى المستوى التجاري، أشارت الشركة إلى زيادة المبيعات المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026، مع توقع استمرار ارتفاعها خلال الربع الثالث.

كما انخفضت المستحقات التجارية للشركة في مصر من 31٫6 مليون دولار في ديسمبر 2025 إلى 12٫9 مليون دولار في يونيو 2026، بانخفاض قدره 18٫7 مليون دولار، أو نحو 59٪ خلال ستة أشهر.

ويكتسب ذلك أهمية إضافية في ضوء استمرار الشركة في توجيه الاستثمارات إلى أعمال الحفر في مصر، حيث تم تضمين أعمال الحفر الإضافية في مصر ضمن الموازنة الرأسمالية لعام 2026 دون زيادة إجمالي الموازنة الرأسمالية للشركة، بما يعكس استمرار جاذبية الاستثمار في الأصول المصرية من منظور الشركة. وقد أعلنت الشركة في نتائجها عن تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2026 واستمرار برنامج الحفر في مصر.

شركة بي بي

تضمن تقرير شركة (بي بي) عن النصف الأول من عام 2026 عددًا من التطورات المهمة التي تعكس استمرار توسع الشركة في أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر.. ففي مايو 2026، أعلنت الشركة عن اكتشاف غازي في منطقة شرق دلتا النيل عقب نجاح حفر البئر الاستكشافي نيدوكو إن-2، الذي تديره شركة «إيني» بالشراكة مع «بي بي» والهيئة المصرية العامة للبترول.

كما أشارت الشركة إلى اكتشاف مهم للغاز والمكثفات في المياه البحرية المصرية بالبحر المتوسط، عقب نجاح حفر البئر دينيس دبليو-1 في امتياز تمساح؛ بما يعزز فرص إضافة احتياطيات وإنتاج جديد من الغاز والمكثفات.

وأشارت (بي بي) - كذلك - إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بشأن إسناد المنطقة السادسة بالبحر الأحمر، بما يعكس استمرار اهتمام الشركة بالتوسع في النشاط الاستكشافي في مناطق جديدة داخل مصر.

وعلى مستوى تنمية الاكتشافات، اتخذت شركة (أركيوس)، التي تمتلك فيها (بي بي) حصة قدرها 51٪ مقابل 49٪ لشركة إكس آر جي، قرار الاستثمار النهائي لتطوير حقل هارماتان للغاز في امتياز البرج البحري بمصر، وهو ما يمثل انتقالًا مهمًا من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة التنفيذ والتنمية.

كما أشارت (بي بي) إلى الاتفاق الملزم الموقع مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتجديد امتياز تمساح لمدة 20 عامًا، بما يوفر إطارًا طويل الأجل لاستمرار أعمال التطوير والإنتاج.

شركة هاربور إنرجي

أكدت شركة (هاربور إنرجي) - في نتائجها نصف السنوية لعام 2026 - أن عملياتها في شمال إفريقيا تتميز بإنتاج مستقر ومنخفض التكلفة، مدعومًا باكتشافات جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة وتحسن شروط التراخيص، كما أكدت قوة وجودها وعلاقاتها الممتدة داخل الدول التي تعمل بها.

وتضم محفظة الشركة في المنطقة أربعة مراكز إنتاج، من بينها غرب دلتا النيل ودسوق في مصر. وأشارت الشركة إلى الاكتشافات الحديثة في غرب دلتا النيل، ومنها فيوم والملك، بالإضافة إلى اكتشاف إي زد زد في منطقة دسوق، والتي تتميز بإمكانية تطويرها من خلال ربطها بالبنية التحتية القائمة، بما يسمح بسرعة الوصول إلى الإنتاج، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى أول غاز من اكتشاف إي زد زد خلال نحو ثلاثة أشهر.

كما أشارت الشركة إلى تحسن شروط اتفاقية اقتسام الإنتاج في منطقة دسوق، بما يشمل إضافة مساحات جديدة، وزيادة حصة الإنتاج، وتحسين سعر الغاز، مع امتلاك الشركة حصة تشغيلية كاملة في المنطقة.

ومن أبرز المؤشرات التي أوردتها الشركة أن المستحقات المتأخرة للحكومة المصرية انخفضت إلى الصفر خلال النصف الأول من عام 2026، وهو مؤشر مهم على تحسن انتظام التدفقات المالية المرتبطة بعمليات الشركة في مصر.

كما أشارت الشركة إلى أن تكلفة التشغيل في شمال أفريقيا تقل عن 6دولارات لكل برميل مكافئ نفطي خلال الفترة 2026–2030، بما يعكس تنافسية عمليات الإنتاج وانخفاض تكلفة التشغيل، مع وجود فرص إضافية لزيادة الإنتاج من خلال الاكتشافات والموارد القريبة من البنية التحتية القائمة.

شركة دانة غاز

تضمن بيان شركة «دانة غاز» بشأن نتائج النصف الأول من عام 2026 مؤشرات إيجابية قوية بشأن عمليات الشركة في مصر.. فقد أعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام بنسبة 47٪ ليصل إلى 393مليون درهم، بما يعادل نحو 107 ملايين دولار، وارتفاع الإيرادات بنسبة 51٪ لتصل إلى 946مليون درهم.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع إنتاجها في مصر بنسبة 7٪ ليصل إلى نحو 13٫3 ألف برميل بترول مكافئ يوميًا خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 12٫45 ألف برميل بترول مكافئ يوميًا خلال النصف الأول من عام 2025.

كما نفذت الشركة برنامجًا نشطًا للحفر شمل حفر ثلاث آبار جديدة واستكمال بئر أخرى، وأسفرت إحدى الآبار عن اكتشاف موارد غازية تقدر بنحو 10 مليارات قدم مكعب، مقابل تقديرات أولية بلغت نحو 3مليارات قدم مكعب فقط، أي بأكثر من ثلاثة أمثال التقديرات الأولية.

وأكدت الشركة اعتزامها مواصلة برنامج الحفر في مصر من خلال حفر أربع آبار إضافية قبل نهاية عام 2026، بما يعكس استمرار التزامها بضخ استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج والاحتياطيات.

وعلى المستوى المالي، أكدت «دانة غاز» أن الحكومة المصرية سددت جميع المستحقات المتأخرة للشركة، وأصبحت المدفوعات تُحصَّل في مواعيدها، موضحة أن انتظام التحصيل يعزز خطط الشركة لمواصلة الاستثمار في مصر. كما ارتفع الرصيد النقدي الموحد للشركة في 30 يونيو 2026 إلى 843مليون درهم، بما يعادل نحو 230 مليون دولار.

شركة إيني

صنفت (إيني) مصر ضمن أبرز مناطق الاستكشاف المتميز خلال 2026، حيث أدرجت مصر إلى جانب أنجولا وناميبيا وكوت ديفوار وليبيا وإندونيسيا تحت بند “Outstanding Exploration”، وهو ما يعكس أهمية مصر داخل محفظة الاستكشاف العالمية للشركة.

وجاء اكتشاف Denise West في منطقة Temsah DL ضمن قائمة أهم اكتشافات إيني خلال 2026 حتى تاريخه. ووفقًا للتقرير، تقدر الموارد المكتشفة بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الموجود أصلاً في المكمن (GIIP)، بالإضافة إلى نحو 130مليون برميل من المكثفات. وهذا من أقوى ما ورد عن مصر في التقرير.

وأشار إدراج مشروع Denise West ضمن محفظة مشروعات النمو المستقبلية لإيني خلال الفترة 2027–2030؛ إلى انتقال الاكتشاف من مجرد نتيجة استكشافية إلى مشروع مدرج ضمن خطط الشركة المستقبلية للتنمية والإنتاج.

استمرار مشروع Meleiha Phase 2 ضمن مشروعات إيني في مصر لعام 2026؛ إذ أدرجته الشركة ضمن قائمة مشروعات 2026 Start-up & Ramp-up، بما يعكس استمرار أنشطة التنمية وزيادة الإنتاج في أصول إيني بالصحراء الغربية.

تعزيز دور مصنع دمياط لإسالة الغاز ضمن استراتيجية إيني العالمية للغاز الطبيعي المسال؛ أشار التقرير إلى توقيع عقد لتوريد LNG من دمياط مرتبط بمشروع Cronos، بحجم يصل إلى 1٫4مليون طن سنويًا بدءًا من 2028

شركة INA

ففيما يتعلق بتسوية المستحقات المتأخرة؛ ذكر التقرير بشكل صريح أن INA استلمت مدفوعات تسوّي بالكامل جميع مستحقاتها القائمة لدى مصر (fully settling all outstanding receivables from Egypt). ودي من أهم النقاط الإيجابية لأنها تعكس إحراز تقدم في ملف مستحقات الشركاء الأجانب.

وعن استمرار أعمال تحسين وزيادة الإنتاج في مناطق الامتياز؛ نفذت الشركة أعمال Workover لعدد 6 آبار في مصر، موزعة بواقع بئرين في شمال البحرية (North Bahariya) و4 آبار في رأس قطارة (Ras Qattara).

وبالنسبة لحفر 3 آبار جديدة في شمال البحرية؛ أشار التقرير - كذلك - إلى حفر 3 آبار في منطقة North Bahariya، بما يعكس استمرار النشاط الاستثماري وأعمال الحفر في مناطق امتياز الشركة بمصر.

شركة (APACHE) APA

تعتبر APA مصر أحد الأصول الأساسية في محفظتها العالمية؛ وتصف الشركة الـPermian ومصر بأنهما يشكلان قاعدة مستقرة وقابلة للتنبؤ للتدفقات النقدية الحرة (FCF)، كما تشير إلى وجود معدلات إعادة استثمار جاذبة في مصر.

تأكيد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر: في عرضها للقيمة طويلة الأجل، تؤكد APA صراحة وجود “Long-standing strategic partnership with Egypt”، وهو مؤشر مباشر على استمرار التزام الشركة بالسوق المصري.

فرص استكشافية وموارد إضافية تدعم استدامة الإنتاج: تؤكد APA أن مصر تتمتع بـ “material exploration and resource upside” بما يدعم استدامة مستويات الإنتاج مستقبلًا.

تدفقات نقدية حرة قوية من مصر: تتوقع الشركة أن تحقق عملياتها في مصر نحو 600مليون دولار Free Cash Flow خلال 2026، مع الحفاظ على نفس التوقع مقارنة بتقديرات فبراير 2026.

وأشارت APA Corporation إلى أن نتائج أعمال التنمية الأولية للغاز وحفر الآبار التقييمية في مصر جاءت أفضل من التوقعات، بالتوازي مع استمرار الشركة في تنفيذ أنشطة الحفر الاستكشافي خلال عام 2026 لاختبار مفاهيم استكشافية جديدة، بما يعكس استمرار اهتمام الشركة بتوسيع فرص الاستكشاف وتنمية موارد الغاز في مصر.