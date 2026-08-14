الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي

كشف البرازيلي ماوريسيو دولاك، المدير الفني لفريق الرياض السعودي، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق

وتقام مباراة الرياض والاتفاق مساء اليوم الجمعة، على ملعب «إيجو»، في مستهل مشوار الفريقين بالنسخة الجديدة من منافسات الدوري السعودي، وسط رغبة من كل فريق في تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في الموسم.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق الرياض حضور المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي حجز مكانه ضمن العناصر الأساسية في أول ظهور رسمي له بقميص فريقه الجديد، ليبدأ مشواره في الدوري السعودي من التشكيل الأساسي أمام الاتفاق.

ويأتي ظهور تريزيجيه أساسيًا مع الرياض بعد انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من النادي الأهلي، ليبدأ تجربة جديدة في الملاعب السعودية بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

ويعول الجهاز الفني لفريق الرياض على خبرات تريزيجيه وقدراته الهجومية، خاصة في ظل امتلاك اللاعب خبرة كبيرة من خلال مسيرته مع عدد من الأندية الأوروبية والعربية، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب مصر.

ويسعى تريزيجيه إلى تقديم بداية قوية مع الرياض، والمساهمة في تحقيق الفوز على الاتفاق، خاصة أن المشاركة الأساسية في الجولة الافتتاحية تمثل فرصة مهمة له لإثبات قدراته أمام جماهير فريقه الجديد.

الاختبار الأول لـ تريزيجيه مع الرياض السعودي

وتترقب جماهير الرياض الظهور الأول لتريزيجيه في مباراة رسمية، وسط آمال بأن يمثل اللاعب إضافة قوية للفريق خلال الموسم الجديد، وأن يساهم بخبرته في تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وتأتي مواجهة الاتفاق كاختبار أول لتريزيجيه مع الرياض، في بداية مرحلة جديدة من مسيرته الاحترافية، بعد سنوات من التألق مع الأهلي والمنتخب المصري وعدد من الأندية خارج مصر.

