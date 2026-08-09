تريزيجيه يقترب من الانتقال إلى نادي الرياض السعودي | تفاصيل

كشفت صحيفة «الوئام» السعودية عن تطور جديد بشأن مستقبل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي طرابزون سبور التركي، بعد ما أشارت إلى اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة السعودية، فإن نادي الرياض نجح في الحصول على توقيع محمود حسن تريزيجيه، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، في خطوة من شأنها أن تمنح الفريق إضافة قوية على المستوى الهجومي.

وأوضحت التقارير أن إدارة نادي الرياض تحركت خلال الفترة الماضية من أجل حسم الاتفاق مع اللاعب المصري، قبل الوصول إلى اتفاق نهائي يمهد لإتمام الصفقة والإعلان عنها بشكل رسمي.

خطوة جديدة في مسيرة النجم المصري

ويمتلك تريزيجيه خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية والعربية، بعدما خاض العديد من التجارب خلال مسيرته، ونجح في ترك بصمة واضحة مع الأندية التي ارتدى قمصانها، إلى جانب ظهوره المستمر مع منتخب مصر.

ويُعد اللاعب من العناصر الهجومية التي تتميز بالسرعة والقدرة على صناعة الخطورة أمام مرمى المنافسين، وهو ما قد يجعله إضافة مهمة لتشكيلة نادي الرياض حال إتمام انتقاله بصورة رسمية.

وبحسب صحيفة «الوئام»، فإن الصفقة باتت قريبة للغاية من الإعلان الرسمي، حيث من المتوقع أن يكشف نادي الرياض عن تعاقده مع تريزيجيه خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالانتقال.

ومن المنتظر أن يحظى انتقال اللاعب المصري باهتمام كبير، خاصة مع رغبة نادي الرياض في تدعيم صفوفه بعناصر تمتلك خبرات قوية، استعدادًا للمنافسات المقبلة.

وفي حال إتمام الصفقة رسميًا، سيبدأ تريزيجيه فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية، وسط تطلعات كبيرة من جماهير نادي الرياض للاستفادة من قدراته الهجومية وخبراته، بينما يترقب الجمهور المصري تفاصيل الإعلان الرسمي عن الصفقة ومدة التعاقد وقيمته.



