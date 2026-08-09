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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير تركية: محمد صلاح «المدرب الميداني» في طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية تركية عن الأدوار المنتظرة من النجم المصري محمد صلاح، بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف طرابزون سبور، مشيرة إلى أن اللاعب لن يكون مجرد إضافة هجومية للفريق، وإنما قد يؤدي أدوارًا قيادية وفنية داخل الملعب.

وكان طرابزون سبور قد أعلن تعاقده مع محمد صلاح لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية رحلته مع نادي ليفربول الإنجليزي، التي امتدت لتسعة مواسم شهدت العديد من الإنجازات والبطولات.

وقال سميح دوراشي، الصحفي بشبكة «إتش تي سبور» التركية، إن صفقة محمد صلاح ستنقل طرابزون سبور إلى مستوى جديد، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك شخصية قيادية وخبرة كبيرة تؤهله للقيام بدور مهم داخل الفريق.

ووصف دوراشي محمد صلاح بأنه «المدرب الميداني»، موضحًا أن النجم المصري يتمتع بدقة كبيرة في تنفيذ التعليمات، ومن المتوقع أن ينقل أفكار المدير الفني فاتح تكة إلى زملائه خلال المباريات، وهو ما قد يساعد الفريق على التطور وتحقيق نتائج أفضل.

وأكد الصحفي التركي أن مستوى صلاح لم يتراجع رغم تقدمه في العمر، مشددًا على أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق، ويمتلك الإمكانيات التي تؤهله للعب في أقوى الدوريات الأوروبية.

وأشار دوراشي إلى أن اختيار محمد صلاح الانتقال إلى طرابزون سبور يعكس رغبته في كتابة فصل جديد من تاريخه، من خلال المنافسة على لقب الدوري التركي وتحقيق إنجاز كبير مع الفريق.

وأضاف أن طرابزون سبور، إلى جانب جالاتا سراي وفنربخشة، يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على البطولة خلال الموسم المقبل.

من جانبه، أكد حسن تونجال، الصحفي بالشبكة نفسها، أن فاتح تكة سيمنح محمد صلاح مهمة قيادة الجناح الأيمن، لكنه لم يستبعد إمكانية الاعتماد عليه في مركز المهاجم، خاصة مع وجود المهاجم بول أونواتشو.

وأوضح أن طرابزون سبور يعتمد بصورة كبيرة على أونواتشو في أسلوب لعبه، بينما يستطيع صلاح تقديم إضافة قوية من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة، بما يمنح الفريق حلولًا هجومية متعددة.

ويبلغ محمد صلاح 34 عامًا، وقد أنهى مسيرته مع ليفربول بعد تسعة مواسم حافلة بالبطولات والإنجازات الفردية والجماعية، ليبدأ الآن تحديًا جديدًا في الدوري التركي. 

محمد صلاح طرابزون الدورى التركى اخبار الرياضة

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