طارق يحيى يفتح النار: الزمالك في كارثة بسبب تأخر فترة الإعداد

وجه طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، انتقادات قوية إلى إدارة النادي بسبب طريقة التعامل مع فترة الإعداد للموسم الجديد، مؤكدًا أن التأخر في بدء التحضيرات يمثل أزمة حقيقية للفريق قبل خوض المنافسات الرسمية.

وقال طارق يحيى، خلال ظهوره في برنامج «رقم 10» مع الإعلامي محمد عبد الله عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن الزمالك كان يجب أن يبدأ استعداداته للموسم الجديد في وقت مبكر، حتى يحصل اللاعبون على الوقت الكافي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

وأضاف أن تأخر انطلاق فترة الإعداد بهذه الصورة يمثل أمرًا خطيرًا، خاصة أن الفريق يحتاج إلى تجهيز بدني وفني قوي، إلى جانب تدعيم صفوفه بعناصر جديدة ودمجها مع المجموعة الحالية.

وانتقد نجم الزمالك السابق أيضًا عدم تكريم لاعبي الفريق عقب التتويج ببطولة الدوري، معتبرًا أن اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق اللقب يستحقون تقديرًا مناسبًا من جانب إدارة النادي.

وتطرق طارق يحيى إلى ملف المدير الفني، مؤكدًا أن تأخر الإعلان عن المدرب الجديد تسبب في حالة من عدم الاستقرار، وكان من الأفضل حسم هذا الملف مبكرًا حتى يتمكن الجهاز الفني من وضع برنامج الإعداد وتحديد احتياجات الفريق.

كما تحدث عن ملف البرتغالي يانيك فيريرا، مؤكدًا أن استمرار المدرب السابق لم يكن ليصب في مصلحة الزمالك من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن الفريق كان قد يواجه وضعًا أكثر صعوبة لو استمر في منصبه.

وشدد طارق يحيى على ضرورة التعامل مع المرحلة الحالية بسرعة وهدوء، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك القدرة على المنافسة، لكنه يحتاج إلى الاستقرار الإداري والفني، إلى جانب توفير الإمكانات المالية اللازمة لبناء فريق قوي قادر على تحقيق البطولات.



