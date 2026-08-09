فرق الدفاع المدني بمدينة الدمام بالسعوديةتكثف جهودها للسيطرة على حريق اندلع في مبنى تجاري

كثفت فرق الدفاع المدني بمدينة الدمام بالسعودية جهودها للسيطرة على حريق ضخم اندلع في الأجزاء العلوية لمبنى تجاري بحي العمامرة، وسط استمرار أعمال الإخماد من قبل الجهات المعنية.

وأظهرت المشاهد الميدانية للحادث التهام النيران للأدوار العليا من المبنى، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان التي أضاءت سماء المنطقة خلال ساعات المساء.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/vWisJCcWnww



قالت الإدارة العامة للمرور، أن الفرق المعنية تواصل مهامها المكثفة في الموقع لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وتتمركز آليات الدفاع المدني في محيط المبنى التجاري للتعامل مع النيران المشتعلة بقمة المبنى، لضمان تطويقها ومنع امتدادها إلى الأجزاء السفلية أو المباني المجاورة.

