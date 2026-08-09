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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 64 متهما فى قضية خلية القاهرة الجديدة الإرهابية.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026، محاكمة 64 متهما في قضية خلية القاهرة الجديدة الإرهابية؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج.

وعلى جانب آخر، حددت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 17 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر  محاكمة 59 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الأول، في القضية رقم 19567 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 166 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكاب أعمال عنف.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر خلية القاهرة الجديدة محاكمة 64 متهما إرهاب

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