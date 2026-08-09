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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: تأخر إعلان مدرب الزمالك الجديد «أزمة كبيرة» قبل انطلاق الموسم

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يواجه عددًا من الأزمات الإدارية والفنية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، مشيرًا إلى أن تأخر حسم ملف المدير الفني يمثل أزمة كبيرة في توقيت حساس.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحاته عبر برنامج «رقم 10» مع الإعلامي محمد عبد الله، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن الزمالك كان مطالبًا بالتحرك مبكرًا من أجل تحديد الجهاز الفني الجديد ووضع خطة واضحة للاستعداد للموسم المقبل.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن تأخر انطلاق فترة الإعداد يمثل مشكلة كبيرة للفريق، خاصة أن الأندية المنافسة بدأت التحضير للموسم الجديد مبكرًا، وهو ما قد يضع الفريق الأبيض في موقف صعب مع بداية المسابقات الرسمية.

وأشار طارق يحيى إلى أن الزمالك يعيش حالة من عدم الاستقرار الإداري، معتبرًا أن العلاقة بين مجلس إدارة النادي والمدير الرياضي جون إدوارد أصبحت أحد الملفات التي تحتاج إلى معالجة سريعة، من أجل إعادة الهدوء والتركيز داخل النادي.

وأضاف أن استمرار الخلافات الإدارية من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على فريق الكرة، مؤكدًا أن الزمالك يحتاج إلى توحيد الرؤية واتخاذ القرارات في أسرع وقت ممكن، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستقرار وليس المزيد من الأزمات.

وشدد طارق يحيى على أن الزمالك يمتلك اسمًا وتاريخًا كبيرًا، لكنه يحتاج إلى إدارة الملفات بشكل احترافي حتى يتمكن من المنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم الجديد.

وأكد أن التأخر في حسم القرارات المهمة قد يجعل الفريق يبدأ الموسم تحت ضغط كبير، مطالبًا بسرعة إنهاء الملفات العالقة ووضع خطة واضحة للفترة المقبلة.


 

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