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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصل لـ 1153 حصانًا.. مرسيدس تقدم GT 53 2027 AMG الكهربائية

مرسيدس GT 53 2027 AMG
مرسيدس GT 53 2027 AMG
صبري طلبه

تضيف مرسيدس AMG عضوًا جديدًا إلى مجموعة سياراتها الكهربائية بالكامل، مع تقديم GT 53 4-Door Coupe موديل 2027 باعتبارها الفئة الأقل قوة ضمن تشكيلة GT.

ويأتي ظهور السيارة الجديدة في مرحلة تعيد فيها العلامة الألمانية ترتيب مجموعتها من السيارات الرياضية، بالتزامن مع توقف طراز CLS، لتتجه الأنظار إلى عائلة GT ذات الطابع الرياضي.

مدى يتجاوز 800 كيلومتر في الشحنة الواحدة

تظهر قدرة GT 53 على قطع مسافة طويلة قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية كواحدة من أهم خصائصها، إذ يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 809 كيلومترات، ما يعادل 503 أميال.

وتعتمد السيارة على منظومة شحن عالية القدرة تصل سرعتها إلى 600 كيلوواط، ويمكن استعادة ما يصل إلى 80% من شحنة البطارية خلال 11 دقيقة فقط.

مرسيدس GT 53 2027 AMG 

فئات AMG GT والقدرات الفنية 

تأتي الفئة الأولى بقوة إجمالية تبلغ 536 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 96 كم في الساعة خلال 3.8 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 230 كم في الساعة.

وترتفع القوة الإجمالية إلى 805 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 1,328 نيوتن متر، لتتمكن السيارة من الوصول إلى 96 كم في الساعة خلال 2.7 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 300 كم في الساعة. 

أما الفئة الأعلى أداءً فتصل قوتها الإجمالية إلى 1,153 حصانًا، مع عزم دوران قدره 1,475 نيوتن متر، ويبلغ زمن التسارع من صفر إلى 96 كم في الساعة 2.3 ثانية، بينما تستقر السرعة القصوى عند 300 كم في الساعة.

مرسيدس GT 53 2027 AMG 

صوت العادم والسيارات الكهربائية 

تعتمد GT 53 على منظومة كهربائية بالكامل، وعلى للرغم من ذلك لم تتجاهل مرسيدس AMG جانب الصوت الذي يمثل جزءًا من شخصية السيارات الرياضية، حيث قدمت نظامًا إلكترونيًا يحاكي نغمة محرك سداسي الأسطوانات مستقيمًا، مستوحى من محرك  E53، بهدف تقديم تجربة صوتية أقرب إلى الإحساس المرتبط بالمحركات التقليدية.

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