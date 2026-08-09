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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ توقّع عقد إنشاء مدرسة تمريض تطبيقية خاصة بالخارج.. وصرف 459 ألف جنيه إعانات للعمالة غير المنتظمة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد توقّع تعاقد إنشاء مدرسة تمريض تطبيقية خاصة بالخارجة

 وقّعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس مجلس أمناء جامعة ساكسوني الألمانية، تعاقد إنشاء وتشغيل مدرسة تمريض تطبيقية خاصة متكاملة بمدينة الخارجة، وذلك بحضور  الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات ولفيف من السادة عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية بالجامعتين.

وأكدت المحافظ أن إنشاء المدرسة يمثل إضافة هامة لمنظومة التعليم بالمحافظة، توفر مسارًا تعليميًا خاصًا لأول مرة، يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل ودعم القطاع الصحي بالمحافظة، في إطار توجه المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وإعادة توظيفها في مشروعات تعليمية وخدمية تحقق عائدًا مباشرًا على المواطنين، وتدعم جهود الدولة في التوسع في مجالات التعليم الفني والتخصصي المرتبط باحتياجات سوق العمل.

كما أعلنت المحافظ عن الاتفاق على توفير 12 منحة لأبناء المحافظة بجامعات بدر في القاهرة وأسيوط وجامعة ساكسوني الألمانية، بما يفتح أمام الطلاب المتميزين آفاقًا جديدة لاستكمال تعليمهم الجامعي في تخصصات متميزة، مثمنةً التعاون والشراكة المثمرة مع جامعة بدر في دعم المنظومة التعليمية والتنموية بالمحافظة.

محافظ الوادى الجديد: صرف 459 ألف جنيه اعانات للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة

أكدت  حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اعتماد وصرف إعانات الرعاية الاجتماعية والصحية وحوادث العمل للعمالة غير المنتظمة عن شهر يونيو 2026 بإجمالي 459 ألف جنيه، وذلك وفقًا للضوابط والفئات المستهدفة؛ في إطار دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع نطاق المستفيدين من مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية بالمحافظة.

وأوضح أسامة إبراهيم مدير مديرية العمل بالمحافظة، أنه تم التواصل مع المستفيدين لاستكمال إجراءات صرف الاعانات المقررة من خلال أقرب مكتب بريد، مع استمرار جهود مديرية العمل في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أوجه الدعم والرعاية خلال الفترة المقبلة.

الراشدة بالوادي الجديد تتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية بجائزة مصر للتميز الحكومي

تأهلت قرية الراشدة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، إلى مرحلة الزيارات الميدانية ضمن أفضل 10 وحدات محلية على مستوى الجمهورية، وذلك في فئة "المؤسسة الحكومية المتميزة – الوحدات المحلية" بالدورة الخامسة لـجائزة مصر للتميز الحكومي 2026، بعد منافسة بين 120 وحدة محلية مرشحة من مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا التأهل في إطار جهود الدولة لتعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري، حيث تُعد جائزة مصر للتميز الحكومي إحدى أهم المبادرات الوطنية الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والابتكار وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وفق معايير تستند إلى الحوكمة والكفاءة والاستدامة ورضا المواطنين.

ومن المقرر أن تخضع الجهات المتأهلة لمرحلة الزيارات الميدانية بواسطة لجان التقييم المختصة، للوقوف على مدى تطبيق معايير التميز داخل الوحدات المحلية، وقياس كفاءة الأداء المؤسسي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الابتكار في تقديم الخدمات، ومدى الالتزام بمعايير التطوير والتحسين المستمر.

ويعكس تأهل قرية الراشدة هذا المستوى المتقدم الذي حققته الوحدات المحلية بمحافظة الوادي الجديد في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات، بما يعزز فرصها في المنافسة على المراكز الأولى بالجائزة، ويؤكد نجاح جهود المحافظة في تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعال، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتحفيز الوحدات المحلية على تطوير الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أحدث معايير الإدارة الحكومية. 

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