رغم إيقاف القيد.. الزمالك يتمسك ببقاء «بيزيرا»

أكد رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تمسك إدارة القلعة البيضاء باستمرار اللاعب بيزيرا ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن النادي لا يعتزم الموافقة على رحيله، رغم أزمة إيقاف القيد التي يمر بها الفريق حاليًا.

وأوضح نصوحي أن اللاعب تلقى خلال الفترة الأخيرة عددًا من العروض الخارجية، والتي تتضمن مقابلًا ماليًا مغريًا يصل إلى أربعة أضعاف الراتب الذي يحصل عليه مع الزمالك، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بخدماته من جانب الأندية الراغبة في التعاقد معه.

ورغم القيمة المالية الكبيرة لهذه العروض، فإن إدارة الزمالك ترى أن استمرار بيزيرا يمثل أهمية كبيرة للفريق، خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على عناصره الأساسية والاستفادة من قدراتهم الفنية خلال الموسم الجديد.

وشدد عضو مجلس إدارة الزمالك على أن اللاعب لا يمكنه اتخاذ قرار الرحيل من تلقاء نفسه، كما لا يمكن للنادي إجباره على البقاء أو الرحيل دون الالتزام ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين، مؤكدًا أن عقد بيزيرا مع الزمالك لا يزال ساريًا.

وأشار إلى أن موقف النادي يستند إلى العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين، وأن أي خطوة مستقبلية بشأن اللاعب يجب أن تتم من خلال القنوات الرسمية وبموافقة الزمالك.

ونفى نصوحي وجود أي مستحقات مالية متأخرة للاعب، مؤكدًا أن بيزيرا حصل على جميع حقوقه المالية كاملة خلال الفترة الماضية.

كما شدد على عدم وجود أي أزمة قانونية بين اللاعب والنادي، أو أي ثغرة في العقد يمكن أن تمنح بيزيرا الحق في الرحيل عن الزمالك بشكل منفرد.

واختتم رامي نصوحي تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك متمسك ببقاء بيزيرا، وأن إيقاف القيد لا يعني التفريط في اللاعبين الأساسيين، خاصة أن مستقبل اللاعب مرتبط بعقد مستمر مع النادي، ولا توجد حاليًا أسباب قانونية أو تعاقدية تجبر الزمالك على الموافقة على رحيله.



