«بيتي واتربيت فيه» .. أحمد إيشو يعلن تجديد عقده مع الزمالك

أعلن أحمد إيشو لاعب نادي الزمالك عن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، عبر منشور مطول نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي .

وقال :"اليوم مش مجرد توقيع على عقد جديد، لكنه تأكيد على حكاية عمرها ما كانت مرتبطة بورقة أو رقم".

وتحدث اللاعب عن انتمائه للنادي :" الزمالك المكان اللي بدأت فيه أول خطوة في مشواري، والنادي اللي اتعلمت فيه معنى الانتماء، وقد إيه القميص ده له قيمة ومسئولية كبيرة وفضل كبير عليا".

وشدّد على حبه لجمهور الزمالك قائلاً: "كان هدفي إني أكمل في المكان اللي بحبه، وسط جمهور عمره ما كان مجرد جمهور بالنسبة لي، لكنه جزء من كل لحظة عشتها داخل النادي".

كما رد إيشو على الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا: "في زمن بقت فيه الشائعات أسرع من الحقيقة، أتمنى إن محدش يصدق كل كلمة بتتكتب أو تتقال".. مضيفاً: "اللي يعرفني بجد، عارف أنا مين، وعارف قد إيه الزمالك بالنسبة لي حاجة كبيرة و بيتي فعلا اللي اتربيت فيه".

واختتم رسالته بالتأكيد على استمراره مع الفريق: "الحكاية مستمرة… وإن شاء الله اللي جاي يكون أجمل و احسن ، وأقدر أرد جزء بسيط من حب وثقة جمهور الزمالك داخل الملعب".