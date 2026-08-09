ليلة غير سعيدة لرفاق محمد صلاح .. طرابزون سبور يخسر أمام جوزتيبي وديًا

تلقى فريق طرابزون سبور خسارة أمام نظيره جوزتيبي بنتيجة 2-1، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين في إطار استعداداتهما للموسم الكروي الجديد، في مواجهة لم تكن على المستوى المأمول بالنسبة لرفاق النجم المصري محمد صلاح.

وجاءت المباراة ضمن برنامج التحضيرات الخاص بفريق طرابزون سبور، الذي يسعى للوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وسط تطلعات كبيرة من جماهير النادي لتقديم موسم قوي والمنافسة على المراكز المتقدمة.

ونجح فريق جوزتيبي في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، بعدما قدم أداءً جيدًا خلال اللقاء واستغل الفرص التي أتيحت له أمام مرمى طرابزون سبور.

في المقابل، حاول لاعبو طرابزون العودة إلى المباراة والحفاظ على نتيجة إيجابية، إلا أن محاولاتهم لم تكن كافية لتجنب الخسارة، لينتهي اللقاء بتفوق جوزتيبي بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة خبرًا غير سار لطرابزون سبور، بعدما تعرض نواه سافيولو، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق لتدعيم الخط الهجومي، لإصابة أجبرته على مغادرة أرض الملعب خلال أحداث الشوط الأول.

وأثارت إصابة المهاجم الجديد حالة من القلق داخل الجهاز الفني، خاصة أن اللاعب كان يعول عليه لتقديم إضافة هجومية خلال الموسم المقبل، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه والمنافسة بقوة.

وتأتي خسارة طرابزون سبور أمام جوزتيبي في الوقت الذي تترقب فيه جماهير النادي تطورات صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، وسط اهتمام كبير بانضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتأمل جماهير طرابزون أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في نتائج الفريق، مع اكتمال صفوفه وانضمام الصفقات الجديدة، استعدادًا لبداية الموسم بصورة قوية.