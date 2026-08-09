بمشاركة حمزة عبد الكريم .. برشلونة يتفوق على نوتنجهام فورست في بطولة كأس فريولي فينيتسيا جوليا

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا مهمًا على حساب نوتنجهام فورست الإنجليزي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس فريولي فينيتسيا جوليا الودية، المقامة في إيطاليا استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتقام البطولة الودية بنظام مختلف، حيث تُلعب المباريات لمدة 45 دقيقة فقط، وهو ما يمنح الأجهزة الفنية فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم.

وشهدت المباراة مشاركة المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة ومنتخب مصر، في التشكيل الأساسي، حيث خاض دقائق اللقاء كاملة، ليواصل اللاعب الشاب الحصول على فرص مع الفريق الأول للنادي الكتالوني خلال فترة الإعداد.

وجاء هدف برشلونة الوحيد في المباراة عن طريق النجم البرازيلي رافينيا، بعدما نجح في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والأربعين، ليمنح فريقه الانتصار على نوتنجهام فورست ويحصد الفريق الكتالوني نقاط المباراة.

ودخل برشلونة اللقاء بتشكيل ضم تشيزني في حراسة المرمى، وأمامه إسبارت وكريستنسن وجيرارد مارتين وبسيكير في خط الدفاع.

وفي خط الوسط شارك كل من مارك بيرنال وفاريناس وفيرمين لوبيز، بينما قاد خط الهجوم كريم أديمي ورافينيا إلى جانب المصري حمزة عبد الكريم.

حمزة عبد الكريم يواصل التألق

وتأتي مشاركة حمزة عبد الكريم أمام نوتنجهام فورست امتدادًا للظهور اللافت الذي يقدمه اللاعب مع الفريق الكتالوني خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وكان حمزة قد تألق في المباراة الودية الماضية أمام برمنجهام سيتي، بعدما نجح في تسجيل هدفين، وهو ما ساهم في منحه فرصة المشاركة أساسيًا أمام نوتنجهام فورست.

ويأمل المهاجم المصري في استغلال مباريات الإعداد لإثبات قدراته أمام المدير الفني هانز فليك، والحصول على فرصة أكبر مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل اهتمام الجهاز الفني بتقييم العناصر الشابة قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني.