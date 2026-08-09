أخبار قنا: ضبط 100 كيلو أعشاب منتهية الصلاحية.. ومصرع سيدة أثناء محاولة عبورها مزلقان سكة حديد غير شرعي

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، مديرية الزراعة تعلن خطة شحن الأسمدة للإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة، وكيل وزارة الصحة يوجه بالإستغلال الأمثل للإمكانات والطاقة الإستيعابية بمستشفى الحميات، مديرية التموين تضبط 100 كيلو أعشاب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مصرع سيدة أثناء محاولة عبورها مزلقان غير شرعي فى دشنا، مديرية التربية والتعليم تشدد على منع قبول التبرعات ومواجهة الشائعات بالمعلومات الرسمية، السجن 3 سنوات لحلاق تحرش بفتاة فى الشارع العام.



لشهر أغسطس .. زراعة قنا تعلن خطة شحن الأسمدة للإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، بدء تنفيذ خطة شحن وتوزيع كميات جديدة من الأسمدة الآزوتية المدعمة لمديرية الإصلاح الزراعي بنجع حمادي والجمعية العامة للأراضي المستصلحة لشهر أغسطس 2026، في إطار توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لإبراز جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين بالقرى والمراكز بمختلف أرجاء المحافظة.

وأوضح المهندس أبوالعباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن خطة توريد مديرية الإصلاح الزراعي بنجع حمادي، شملت شحن 200 طن من سماد كيما 46.5% لتغطية احتياجات عدة مناطق رئيسية.





خلال جولة بالحميات.. مدير صحة قنا يوجه بالإستغلال الأمثل للإمكانات والطاقة الإستيعابية

واصل الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولاته الميدانية بتفقد مستشفى حميات قنا ، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء دكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا بمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بقنا، غرفة الضربات الحرارية وغرفة الملاحظة وقسم العناية المركزة وراجع البروتوكولات العلاجية والدوائية وآليات تسليم وتسلم الحالات بين أعضاء الفريق الطبي، مشدداً على تنفيذ الأعمال الطبية بدقة ومهنية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.



تموين قنا يضبط 100 كيلو أعشاب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، وكيل الوزارة، وبمشاركة رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء بقنا، حملة تفتيشية موسعة استهدفت محال العطارة والأنشطة التجارية.



وأسفرت الحملة، عن ضبط 100 كيلو جرام من الأعشاب منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال العطارة، كانت معدة للبيع والتداول.



مصرع سيدة أثناء محاولة عبورها مزلقان غير شرعي فى قنا

لقيت سيدة مصرعها، أسفل عجلات قطار أثناء محاولة عبورها مزلقان غير شرعي بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان غير شرعي بقرية فاو غرب فى دشنا شمال قنا.





تعليم قنا يشدد على منع قبول التبرعات ومواجهة الشائعات بالمعلومات الرسمية



أكد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة الالتزام الكامل بالتوزيع الجغرافي في قبول الطلاب، وعدم الإفراط في إصدار تأشيرات لقبول الطلاب بمدارس بعينها بالمخالفة للقواعد، مع التشديد على الحظر الكامل لقبول أي تبرعات تحت أي مسمى، وتحميل المسؤولية كاملة لمديري الإدارات التعليمية عن أي مخالفة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة ومتابعة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد.





السجن 3 سنوات لحلاق تحرش بفتاة فى الشارع العام بقنا



عاقبت محكمة جنايات قنا، حلاق بالسجن 3 سنوات بتهمة التحرش بفتاة ومحاولة ملامسة أجزاء من جسدها خلال مرورها بالشارع العام في مدينة قنا.

ترجع وقائع القضية إلى شهر مايو من العام الجارى، عندما تعرض حلاق لأحد الفتيات فى الشارع قاصداً التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، إلا أن الفتاة استغاثت بالمارة فى الشارع.



