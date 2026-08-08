تموين قنا يضبط 100 كيلو أعشاب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، وكيل الوزارة، وبمشاركة رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء بقنا، حملة تفتيشية موسعة استهدفت محال العطارة والأنشطة التجارية.



وأسفرت الحملة، عن ضبط 100 كيلو جرام من الأعشاب منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال العطارة، كانت معدة للبيع والتداول.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وسط تأكيدات القيادة التنفيذية على استمرار المرور الميداني والتفتيش الدوري لضمان انضباط الأسواق وحماية الصحة العامة.



من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محال العطارة والأسواق ومنافذ بيع الأغذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

كما شدد محافظ قنا، على ضروؤة مواجهة كافة أشكال الغش التجاري، حفاظاً على صحة وسعادة المواطنين وضمان سلامة المعروض من السلع والمنتجات.

