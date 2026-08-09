طارق يحيى: الزمالك لا يقف على «بيزيرا» .. و7 ملايين دولار سعر مناسب لرحيله

تحدث طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن موقف النادي من لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا، مؤكدًا أن الفريق الأبيض لا يعتمد على لاعب واحد، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق أكبر استفادة مالية حال اتخاذ قرار ببيع اللاعب.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحاته في برنامج «رقم 10» مع الإعلامي محمد عبد الله على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن الزمالك يجب أن يطلب مقابلًا ماليًا يصل إلى 7 ملايين دولار للموافقة على رحيل بيزيرا، حال وجود عرض رسمي للحصول على خدماته.

وأوضح أن الزمالك إذا كان غير قادر على توفير الأموال اللازمة إلا من خلال بيع اللاعب، فعليه دراسة الأمر جيدًا، مؤكدًا أن النادي لا يمكن أن يتوقف على لاعب واحد، مهما كانت قيمته الفنية.

وأضاف: «الزمالك لا يقف على أي لاعب، ويقدر يكمل بأي قائمة»، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك تاريخًا وجماهيرية كبيرة، ويمكنه بناء فريق قادر على المنافسة حتى في حالة رحيل أحد عناصره.

وفي المقابل، انتقد طارق يحيى الأوضاع الإدارية داخل النادي، معتبرًا أن رحيل عدد من رجال جون إدوارد تسبب في صعوبة التواصل مع بعض اللاعبين الأجانب، وهو ما يمثل تحديًا أمام إدارة الكرة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الجانب المالي يمثل عنصرًا أساسيًا في كرة القدم الحديثة، موضحًا أن امتلاك أفضل اللاعبين لن يكون كافيًا لتحقيق النجاح إذا لم تتوافر الإمكانات المالية والإدارية اللازمة.

كما أشاد طارق يحيى بما قدمه معتمد جمال خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية الفريق، مؤكدًا أنه قام بالكثير من الأمور مع الزمالك، وكان من الأفضل حسم ملف تجديد تعاقده في وقت مبكر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى الاستقرار وتوحيد الجهود، حتى يتمكن من تجاوز أزماته والاستعداد للموسم الجديد بصورة قوية.



