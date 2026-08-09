حريق في منشأة تابعة لأرامكو بجازان السعودية .. ووزارة الطاقة تكشف التفاصيل

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، عبر منصة «إكس»، أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة «أرامكو» تمكنت من إخماد حريق اندلع فجر الأحد في إحدى المنشآت التابعة لمصفاة أرامكو السعودية في جازان.

وأشارت الوزارة إلى عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق، موضحة أن «الجهات المختصة» تستكمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»: «فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو السعودية تخمد حريقًا وقع فجر هذا اليوم الأحد في إحدى المرافق التابعة لمصفاة أرامكو السعودية بجازان، بدون أي إصابات».

وأضاف البيان أن «الجهات المختصة تستكمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة».

وتقع جازان على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود مع اليمن.



هجمات سابقة على منشآت أرامكو

وسبق أن أعلن الحوثيون، في يوليو الماضي، استهداف مواقع تابعة لشركة أرامكو في جازان وينبع.

وأثارت تلك الهجمات مخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات العالمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإيرانية على حركة الملاحة في محيط مضيق هرمز، لتشمل تهديدات لحركة الشحن في البحر الأحمر والبنية التحتية النفطية.