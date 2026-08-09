عمدة «طرابزون»: صفقة محمد صلاح أسعدت الجماهير التركية .. والمدينة تعيش حالة غير عادية

أكد أحمد متين جينتش، عمدة مدينة طرابزون التركية، أن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور أحدث حالة استثنائية من السعادة بين الجماهير، مؤكدًا أن تأثير الصفقة لم يقتصر على مشجعي النادي فقط.

وقال عمدة طرابزون إن صفقة محمد صلاح «أسعدت الجماهير التركية جميعًا وليس جماهير طرابزون فقط»، مشيرًا إلى أن المدينة تعيش أجواء غير عادية منذ إتمام التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وأضاف: «مدينة طرابزون تعيش حالة غير عادية منذ إتمام صفقة صلاح، ومحمد صلاح من أكبر نجوم كرة القدم في العالم، ويُعتبر أكبر صفقة لنادي طرابزون سبور».

وأشار «جينتش» إلى العلاقة المميزة بين كرة القدم التركية واللاعبين المصريين، موضحًا أن طرابزون سبور سبق أن ضم عددًا من النجوم المصريين، من بينهم أيمن عبدالعزيز ومحمود حسن تريزيجيه.

وتعول جماهير طرابزون سبور على خبرة محمد صلاح الكبيرة، بعدما خاض سنوات حافلة بالإنجازات مع ليفربول ومنتخب مصر، من أجل قيادة الفريق لتحقيق نتائج قوية والمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.