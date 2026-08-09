هشام يكن ينتقد إدارة الزمالك: واحد هرب.. والتاني في أنجولا.. وواحد عنده 40 سنة

علّق هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على موقف أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق والكرمة العراقي الحالي، من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صفقة أحمد عبد القادر ضاعت فعلاً من الزمالك.. خلينا بقى نتمسك بلاعب عنده أربعين سنة وواحد عايز يهرب والتاني نايم في أنجولا ونطير 6 مليون دولار وندخل في أزمة مستحقات لاعبين في نص الموسم.. والله شيء يحزن».

وكان أحمد عبد القادر قد تلقى عرضًا من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي، خاصة مع وجود مفاوضات سابقة بين الطرفين بدأت منذ الموسم الماضي عن طريق عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز.

وبحسب ما تردد خلال الساعات الماضية، توصل مسؤولو بيراميدز إلى اتفاق مع أحمد عبد القادر بشأن التفاصيل الخاصة بالصفقة، ليصبح اللاعب قريبًا من ارتداء قميص الفريق السماوي بداية من الموسم الجديد.

في المقابل، لم يحسم النادي الأهلي موقفه النهائي من عودة أحمد عبد القادر، خاصة في ظل وجود خلاف بشأن المطالب المالية للاعب.

وكان الناقد الرياضي محمد أبو علي قد نقل عن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن إدارة الكرة رفضت المطالب المالية التي تقدم بها أحمد عبد القادر، بسبب تجاوزها السقف المالي المحدد داخل الفريق.

وتأتي تصريحات هشام يكن في ظل حالة من الجدل حول تحركات الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية، وانتقاد عدد من نجوم النادي السابقين لسياسة التعاقدات والإنفاق على تدعيم صفوف الفريق.