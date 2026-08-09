بعد أزمتها الصحية .. منة شلبي تتصدّر تريند مواقع التواصل

تصدّرت الفنانة منة شلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات عن تعرّضها لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى، تمهيدًا لإجراء عملية جراحية .

وتستعد الفنانة منة شلبي لإجراء عملية جراحية ، وذلك بعد تعرّضها لأزمة صحية مُفاجئة خلال الأيام الماضية، استدعت خضوعها لعدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها وتحديد الإجراءات اللازمة.

ومن المقرّر أن تخضع منة شلبي للجراحة خلال الساعات المقبلة على أن تحصل بعدها على فترة من الراحة والتعافي.

وبعد تداول هذه المعلومات، حرص عدد كبير من جمهور منة شلبي ومتابعيها على الدعاء لها بالشفاء العاجل، متمنين أن تمر أزمتها الصحية بسلام وأن تعود إلى جمهورها في أقرب وقت.

الجدير بالذكر أن منة شلبي تنتظر عرض أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل «عنبر الموت»، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وتستعد منة شلبي لمواصلة تصوير مشاهدها في فيلم «فرقة الموت» خلال الأيام المقبلة، ويشاركها البطولة الفنان أحمد عز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.