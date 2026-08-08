منة شلبي تستعد لإجراء عملية جراحية بعد أزمة صحية مفاجئة

تستعد الفنانة منة شلبي لإجراء عملية جراحية غدًا الأحد، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، استدعت خضوعها لعدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها وتحديد الإجراءات اللازمة.

ومن المقرر أن تخضع منة شلبي للجراحة خلال الساعات المقبلة على أن تحصل بعدها على فترة من الراحة والتعافي.

وكانت الأزمة الصحية قد طرأت بالتزامن مع انشغال منة شلبي بارتباطاتها الفنية والمهنية، قبل أن تضطر إلى إجراء الفحوصات الطبية ومتابعة حالتها خلال الأيام الماضية.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها منة شلبي أو طبيعة العملية التي تستعد لإجرائها.

أعمال منة شلبي

تستعد الفنانة منة شلبي للتعاون لأول مرة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني فى عمل سينمائي جديد يحمل أسم" سلايف النينجا".

الفيلم مستوحي من الفيلم التركي "حرب السلايف"، ومن المقرر ان يتولي إخراجه أحمد الجندي، وتأليف أكرم مصطفى، وسامح جمال، وأحمد الجندي.

وتعاقد علي بطولة العمل حتي الآن كل من منة شلبي ،هنا الزاهد، خالد كمال، ميشيل ميلاد، حنان سليمان، رشدي الشامي.

مسلسل صحاب الأرض

وكان آخر أعمال منة شلبي هو مسلسل صحاب الأرض، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.