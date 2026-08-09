بعد ساعات من المكافحة.. إخماد حريق بموقف سيارات تحت الأرض في «بيتاح تكفا» المحتلة بإسرائيل|شاهد

أعلنت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية السيطرة على الحريق الذي اندلع في موقف سيارات تحت الأرض بموقع إنشاء في بيتح تكفا، بعد عدة ساعات من الجهود المتواصلة لإخماد النيران.

وعمل رجال الإطفاء على تفقد مجمع مركز التسوق الكبير، للتأكد من إخماد الحريق بالكامل وعدم وجود بؤر مشتعلة.

واندلع الحريق، السبت، داخل مرآب سيارات تحت الأرض في موقع إنشاء مجمع «BIG» التجاري المستقبلي في بيتح تكفا، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف وانتشاره في المنطقة المحيطة، فيما استمرت عمليات الإخماد عدة ساعات خلال الليل.

وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بأن السيطرة على الحريق لم تتم في وقت قصير، ما دفع السلطات إلى إغلاق شارعي جابوتنسكي وموشيه ديان أمام حركة المرور، بينما امتد الدخان إلى مناطق واسعة، بينها أبراج سكنية في حي نيفيه جان القريب.

ووصلت فرق الإطفاء والإنقاذ من محطة بيتح تكفا إلى موقع الحادث، إلى جانب عناصر من الشرطة، فيما لم يتحدد حتى الآن سبب اندلاع الحريق.

وقال كايد ظاهر، الناطق الرسمي للإعلام العربي لسلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: «عمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق في موقف سيارات تحت الأرض في بيتح تكفا».

وأضاف كايد ظاهر: «بسبب الدخان الكثيف، أُغلقت أمام حركة السير محاور زابوتينسكي وموشيه ديان، وطُلب من الجمهور تجنب الوصول إلى المنطقة وإتاحة المجال لطواقم الإطفاء للعمل في المكان».