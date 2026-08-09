قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد ساعات من المكافحة.. إخماد حريق بموقف سيارات تحت الأرض في «بيتاح تكفا» المحتلة بإسرائيل|شاهد

نيران
نيران
محمد على

أعلنت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية السيطرة على الحريق الذي اندلع في موقف سيارات تحت الأرض بموقع إنشاء في بيتح تكفا، بعد عدة ساعات من الجهود المتواصلة لإخماد النيران.

وعمل رجال الإطفاء على تفقد مجمع مركز التسوق الكبير، للتأكد من إخماد الحريق بالكامل وعدم وجود بؤر مشتعلة.

واندلع الحريق، السبت، داخل مرآب سيارات تحت الأرض في موقع إنشاء مجمع «BIG» التجاري المستقبلي في بيتح تكفا، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف وانتشاره في المنطقة المحيطة، فيما استمرت عمليات الإخماد عدة ساعات خلال الليل.

وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بأن السيطرة على الحريق لم تتم في وقت قصير، ما دفع السلطات إلى إغلاق شارعي جابوتنسكي وموشيه ديان أمام حركة المرور، بينما امتد الدخان إلى مناطق واسعة، بينها أبراج سكنية في حي نيفيه جان القريب.

ووصلت فرق الإطفاء والإنقاذ من محطة بيتح تكفا إلى موقع الحادث، إلى جانب عناصر من الشرطة، فيما لم يتحدد حتى الآن سبب اندلاع الحريق.

وقال كايد ظاهر، الناطق الرسمي للإعلام العربي لسلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: «عمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق في موقف سيارات تحت الأرض في بيتح تكفا».

وأضاف كايد ظاهر: «بسبب الدخان الكثيف، أُغلقت أمام حركة السير محاور زابوتينسكي وموشيه ديان، وطُلب من الجمهور تجنب الوصول إلى المنطقة وإتاحة المجال لطواقم الإطفاء للعمل في المكان».

بيتاح تكفا خدمات الإطفاء والإنقاذ كيان الاحتلال الإسرائيلي تحت الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

أنا مخطوف.. فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد