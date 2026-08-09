صفقة تسليح جديدة لكييف.. واشنطن تدرس نقل صواريخ أتاكمس لأوكرانيا وتحديث منظومة إس-300

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بإمكانية نقل صواريخ «أتاكمس» إلى أوكرانيا من تركيا، ضمن صفقة تسليح محتملة لكييف.

وبحسب المعلومات المتداولة، قد تشمل الصفقة أيضًا 12 راجمة من طراز M270 MLRS، و2524 صاروخًا غير موجه من طراز M26 مزودة برؤوس حربية عنقودية، إلى جانب نحو 47 ألف قذيفة من طراز M509A1 عيار 203 ملم، مزودة بذخائر عنقودية.

تحديث منظومة إس-300

وفي سياق متصل، تتعاون أوكرانيا والولايات المتحدة لتحديث منظومة صواريخ الدفاع الجوي «إس-300»، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية.

وفي الوقت نفسه، بدأ الجيش الروسي نشر طائرة «جيربيرا» المسيّرة، المزودة بمحرك جديد من سلسلة «شاهد»، بينما تعمل شركة «راينميتال»، بالشراكة مع شركة «لوكهيد مارتن»، على توسيع خط إنتاج صواريخ «أتاكمس» التكتيكية في ألمانيا.

وبحسب العقيد المتقاعد من الجيش الأمريكي روبرت هاميلتون، رئيس مركز دلفي للأبحاث العالمية، تتعاون الولايات المتحدة وأوكرانيا لتحديث صواريخ قديمة لمنظومة «إس-300» أو تطوير نسخة محسنة منها.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المشروع قبل نهاية عام 2026، بإنتاج سنوي يتراوح بين 100 ومئات الصواريخ.

وعلى الرغم من أن توفير الذخيرة المطورة لن يُحدث أثرًا فوريًا، فإنه سيسهم تدريجيًا في سد النقص في أنظمة «باتريوت».

ويُشغّل سلاح الجو الأوكراني حاليًا صواريخ من طرازات S-300PS وS-300PT وS-300PMU وS-300V1.

ويساعد استخدام البنية التحتية التقنية القائمة على ترشيد التكاليف والحفاظ على القدرات القتالية لمنظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.