مدرب طرابزون يشيد بمحمد صلاح قبل ظهوره الأول

أكد فاتح تقي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، أن النجم المصري محمد صلاح يُعد من أفضل 3 لاعبين في العالم، مشيدًا بالمسيرة الاستثنائية التي قدمها خلال سنواته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

وقال مدرب طرابزون إن وجود محمد صلاح مع الفريق يمثل إضافة كبيرة، مؤكدًا أن ارتباط اسم النجم المصري بالنادي كان مكسبًا في حد ذاته، وأن خبراته وإمكانياته ستمنح الفريق المزيد من الثقة خلال الموسم الجديد.

وعن موقف صلاح من المشاركة أمام قاسم باشا في افتتاح الدوري التركي يوم 15 أغسطس الجاري، أوضح فاتح تقي أن القرار لم يُحسم حتى الآن، خاصة مع استمرار اللاعب في استكمال جاهزيته البدنية، لتظل مشاركته في المباراة الافتتاحية محل انتظار.