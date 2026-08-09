أسعار الذهب ترتفع.. تعرف على آخر تطورات المعدن الأصفر

رصد برنامج «صباح البلد»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، أحدث تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة المعدن الأصفر، خاصة مع استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

الذهب والأوضاع العالمية

وتأتي متابعة أسعار الذهب بشكل يومي في ظل ارتباط حركة المعدن الأصفر بعدد من العوامل الاقتصادية، من بينها تحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات الطلب على الذهب في السوق المحلية.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5224 جنيهًا، وفقًا للأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد» صباح اليوم السبت.

ويعد الذهب عيار 18 من الأعيرة الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية، خاصة مع تنوع تصميماته وانخفاض سعر الجرام مقارنة بعياري 21 و24، مع اختلاف السعر النهائي للمشغولات من محل إلى آخر بحسب المصنعية والدمغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6095 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، ويعتمد عليه الكثير من المواطنين عند متابعة أسعار الذهب أو حساب قيمة المشغولات والجنيهات الذهبية.

ويظل عيار 21 محل اهتمام كبير من جانب المستهلكين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الاستثمار في المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

أما الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة في السوق، فقد سجل 6966 جنيهات للجرام وفقًا للرصد الصباحي.

ويحظى عيار 24 باهتمام المستثمرين بصورة خاصة، نظرًا لاستخدامه في تصنيع السبائك الذهبية إلى جانب بعض أنواع المشغولات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48760 جنيهًا، وفقًا للبيانات التي جرى رصدها صباح اليوم.

ويتابع المواطنون سعر الجنيه الذهب بصورة مستمرة باعتباره أحد الخيارات التي يلجأ إليها البعض عند الاستثمار في الذهب، مع ضرورة الانتباه إلى أن السعر النهائي قد يختلف من تاجر إلى آخر وفقًا لظروف السوق والمصنعية وغيرها من التكاليف.