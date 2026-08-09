قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب ترتفع.. تعرف على آخر تطورات المعدن الأصفر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

رصد برنامج «صباح البلد»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، أحدث تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة المعدن الأصفر، خاصة مع استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

الذهب والأوضاع العالمية 

وتأتي متابعة أسعار الذهب بشكل يومي في ظل ارتباط حركة المعدن الأصفر بعدد من العوامل الاقتصادية، من بينها تحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات الطلب على الذهب في السوق المحلية.

الذهب يحافظ على مكاسبه وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5224 جنيهًا، وفقًا للأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد» صباح اليوم السبت.

ويعد الذهب عيار 18 من الأعيرة الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية، خاصة مع تنوع تصميماته وانخفاض سعر الجرام مقارنة بعياري 21 و24، مع اختلاف السعر النهائي للمشغولات من محل إلى آخر بحسب المصنعية والدمغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

الذهب يربح محليًا أكثر من العالم.. سر انفصال السوق المصري عن البورصات؟

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6095 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، ويعتمد عليه الكثير من المواطنين عند متابعة أسعار الذهب أو حساب قيمة المشغولات والجنيهات الذهبية.

ويظل عيار 21 محل اهتمام كبير من جانب المستهلكين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الاستثمار في المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

أسعار الذهب الان

أما الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة في السوق، فقد سجل 6966 جنيهات للجرام وفقًا للرصد الصباحي.

ويحظى عيار 24 باهتمام المستثمرين بصورة خاصة، نظرًا لاستخدامه في تصنيع السبائك الذهبية إلى جانب بعض أنواع المشغولات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48760 جنيهًا، وفقًا للبيانات التي جرى رصدها صباح اليوم.

ويتابع المواطنون سعر الجنيه الذهب بصورة مستمرة باعتباره أحد الخيارات التي يلجأ إليها البعض عند الاستثمار في الذهب، مع ضرورة الانتباه إلى أن السعر النهائي قد يختلف من تاجر إلى آخر وفقًا لظروف السوق والمصنعية وغيرها من التكاليف.

أسعار الذهب الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

أنا مخطوف.. فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد