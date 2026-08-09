تنسيق جامعة الأزهر 2026.. كليات البنين والتخصصات المتاحة ومدة الدراسة

يستعد طلاب الثانوية الأزهرية لتسجيل الرغبات لـ تنسيق جامعة الأزهر، ونشرت الجامعة نبذة عن كليات الجامعة (كليات البنين)، وذلك على النحو الآتى:

1 - كلية أصول الدين بالقاهرة وكليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم :

( الزقازيق - طنطا - المنصورة - شبين الكوم - أسيوط ) .

ومدة الدراسة بها أربع سنوات للحصول علي درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) في أصول الدين في أحد التخصصات التالية :

التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة - الدعوة والثقافة الإسلامية.

ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة بالشعب سالفة الذكر.

2 - كليات الشريعة والقانون : ( القاهرة - طنطا - تفهنا الأشراف - دمنهور - أسيوط ) .

وتمنح درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) في أحد التخصصات التالية

( أ ) شعبة الشريعة الإسلامية : وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية ومدة الدراسة بها أربع سنوات .

(ب) شعبة الشريعة والقانون : وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية والعلوم القانونية التي تدرس في كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية ومدة الدراسة بها أربع سنوات .

ويتمتع خريجو هذا القسم بكافة الحقوق المقررة لحاملي درجة الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية فضلا عن الحقوق المقررة لحاملي الليسانس في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية .

(ج) شعبة الشريعة والقانون باللغات الأجنبية (قسم خاص بالمصروفات) : بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة فقط.

وتدرس فيها المواد المقررة علي قسم الشريعة والقانون الواردة في الفقرة ( ب) باللغتين العربية والإنجليزية علي أن لا تقل نسبة ما يدرس باللغة الإنجليزية عن 60% من المقررات الدراسية كل فيما يخصه ومدة الدراسة بها أربع سنوات.

3 - كليات اللغة العربية( بالقاهرة – المنصورة – إيتاي البارود- الزقازيق - جرجا - شبين الكوم) :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :

الشعبة العامة - التاريخ والحضارة .

- وبالنسبة لكلية اللغة العربية بشبين الكوم مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشعبة العامة و شعبة الوثائق والمكتبات .

- وبالنسبة لكلية اللغة العربية بأسيوط مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشعبة العامة – التاريخ والحضارة - شعبة الوثائق والمكتبات

4 – كلية الاعلام انتظام :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاعلام

5 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدراسات الإسلامية والعربية .

6 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالأقاليم :

( دمياط - دسوق - الشرقية - قنا - بني سويف ) .

ومدة الدراسة بكل منها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :

الشريعة الإسلامية - اللغة العربية (الشعبة العامة) - أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة).

7 - كلية الدراسات الإسلامية بأسوان :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدي الشعبتين التاليتين :

الشريعة الإسلامية - أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة).

8 - كلية التجارة بالقاهرة :

( أ ) شعبة التجارة باللغة العربية :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

إدارة أعمال - محاسبة - الإحصاء - الاقتصاد - التأمين.

والدراسة بها عامة في الفرقتين الأولي والثانية ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة.

وينفصل تخصص إدارة الأعمال عن المحاسبة بالسنة الرابعة ويعتبر كل منهما تخصصًا مستقلاً إلي جانب تخصصات الإحصاء - الاقتصاد - التأمين.

(ب) شعبة التجارة باللغة الإنجليزية (قسم خاص بالمصروفات) :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في أحد التخصصات التالية :

المحاسبة - إدارة الأعمال - الاقتصاد - الإحصاء - التأمين.

9 - كلية اللغات والترجمة بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :

- اللغة الانجليزية وادابها - الترجمة الفورية في اللغة الانجليزية - اللغة الفارسية وادابها - اللغة الفرنسية وآدابها - الترجمة الفورية في اللغة الفرنسية -اللغة الاسبانية وآدابها - اللغة الاندونيسية وادابها- اللغة الالمانية وآدابها - اللغة التركية وآدابها - اللغة العبرية وآدابها - اللغة الافريقية وآدابها - اللغة الأوردية - اللغات الأوروبية القديمة -قسم الدراسات الإسلامية بإحدي اللغات (إنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإفريقية)

10 - كلية التربية بتفهنا الأشراف - دقهلية : ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في أحد التخصصات التالية :

الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الجغرافيا - التاريخ - علم النفس - التربية الخاصة - شعبة التعليم الاساسي ( القرآن الكريم و التربية الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الانجليزية - دراسات اجتماعية) .

ولنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم- التربية الخاصة - شعبة التعليم الاساسي تخصص (علوم ورياضيات).

وتبدأ الدراسة في هذه التخصصات من الفرقة الأولي .

11 - كلية الخدمة الاجتماعية للبنين بالخانكة فصول تفهنا الاشراف : ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع .

12 - كلية التربية بالقاهرة وأسيوط :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في أحد التخصصات التالية :

- الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الجغرافيا - التاريخ - علم النفس - التربية الخاصة- شعبة التعليم الأساسي بالقاهرة و اسيوط تخصص(القرآن الكريم و التربية الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الانجليزية - دراسات اجتماعية) .

ولنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في العلوم والتربية في أحد التخصصات التالية :

- الطبيعة والكيمياء - التاريخ الطبيعي - الرياضيات - شعبة التعليم الاساسي بالقاهرة فقط تخصص (علوم - رياضيات).

ويقتصر القبول بها علي الحاصلين علي الثانوية الأزهرية (علمي).

ولنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في أحد الشُعب الآتية :

التربية الفنية - المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم - التربية الخاصة وتبدأ الدراسة في هذه التخصصات من الفرقة الأولي.

13- كلية علوم الرياضة بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في علوم الرياضة وتقبل الحاصلين علي الثانوية الأزهرية (علمي وأدبى)

14 - كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط :

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية بالإضافة الي سنتين تدريبيتين إجباري لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة .

15 - كليتا الصيدلة بالقاهرة وأسيوط :

ومدة الدراسة بهما خمس سنوات جامعية لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة .

16 - كليتا طب الأسنان بالقاهرة وأسيوط :

ومدة الدراسة بهما أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في طب وجراحة الفم والأسنان (تليها سنة تدريبية) .

17 - كلية الهندسة بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

- الهندسة المدنية - الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربائية - هندسة التعدين والبترول - هندسة العمارة - هندسة التخطيط العمراني - هندسة النظم والحاسبات .

وتبدأ الدراسة بهذه التخصصات من الفرقة الأولي .

18 - كلية الهندسة بقنا :

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

- الهندسة المدنية - الهندسة الكهربائية - هندسة التعدين والبترول - هندسة العمارة.

وتبدأ الدراسة بهذه التخصصات من الفرقة الأولي .

19 - كلية العلوم بالقاهرة :

ومدة الدراسة أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في العلوم في أحد التخصصات الآتية :

شُعبة الكيمياء الخاصة - شُعبة الكيمياء التطبيقية - شُعبة الفيزياء الخاصة - شُعبة الفيزياء الحيوية - فلك خاص - أرصاد جوية خاصة - الفلك والأرصاد الجوية - الرياضيات الخاصة - رياضة بحتة وعلوم الحاسب - الجيولوجيا الخاصة - الجيوكيمياء - جيولوجيا/كيمياء - الجيوفيزياء - علم النبات الخاص - ميكروبيولوجي/كيمياء - ميكروبيولوجي - نبات/كيمياء - علم الحيوان الخاص - حيوان/كيمياء - علم الحشرات الخاص - حشرات/كيمياء - علم البحار والأسماك - علوم بحار وأسماك/كيمياء - كيمياء حيوية .

20 - كلية العلوم بأسيوط : ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم في أحد التخصصات الآتية :

الكيمياء الخاصة - الرياضيات الخاصة - علم الحيوان الخاص - علوم البحار والأسماك - الجيولوجيا الخاصة - ميكروبيولوجي - الفيزياء الخاصة - النبات الخاص.

21 - كلية الزراعة بالقاهرة و السادات بالمنوفية :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الزراعية في أحد التخصصات التالية :

- الشعبة العامة - مبيدات الآفات - الألبان - الاقتصاد الزراعي - البساتين - الإنتاج الحيواني - الإنتاج الداجني - الصناعات الغذائية - الإرشاد الزراعي - الوراثة الزراعية - المجتمع الريفي - الحشرات الاقتصادية - الأراضي - المحاصيل - أمراض النبات - الحيوان الزراعي والنيماتودا - إنتاج أسماك - البيئة والزراعة الحيوية - شعبة التعاون الزراعي - الكيمياء الحيوية الزراعية - التقنية الحيوية الزراعية.

والدراسة بالفرقتين الأولي والثانية عامة ويبدأ التخصص في هذه التخصصات من الفرقة الثالثة.

22 - كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة و أسيوط

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الهندسة الزراعية .

23 - كلية الزراعة بأسيوط :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الزراعية في أحد التخصصات التالية :

- الشعبة العامة - المحاصيل - الحشرات الاقتصادية - الأراضي - البساتين -الإرشاد الزراعي - الاقتصاد الزراعي - الإنتاج الحيواني - الحيوان الزراعي - الصناعات الغذائية - أمراض النبات، والدراسة بالفرقتين الأولي والثانية عامة ويبدأ التخصص في هذه التخصصات من الفرقة الثالثة.

24 - كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدعوة الإسلامية .

25 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا:

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في القراءات وعلومها

26 - كلية الخدمة الاجتماعية للبنين بالخانكة :

ويقبل الطلاب الحاصلين علي الثانوية الازهرية من منطقة القاهرة والوجه القبلي ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع

27 - فصول كلية الخدمة الاجتماعية للبنين بتفهنا الاشراف :

ويقبل الطلاب الحاصلين علي الثانوية الازهرية من منطقة الوجه البحري ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع

28 - المعاهد الفنية بكليتي العلوم بالقاهرة وأسيوط:

(فني مختبرات -التحاليل البيولوجية -المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي)

مدة الدراسة بها عامين دراسيين للحصول علي دبلوم اعداد فنيين (مؤهل فوق متوسط) ويعقبها فترة تدريب بالمستشفيات مدتها ستة اشهر ولا تستخرج شهادة التخرج إلا بانقضاء فترة التدريب .

29- معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة

مدة الدراسة به عامين دراسيين للحصول علي دبلوم اعداد تجاري إداري متخصص (مؤهل فوق متوسط) وينقسم العام الواحد إلي فصلين دراسيين يفصل بينهما عطلة نصف العام

30- معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون (القاهرة - طنطا - دمنهور - تفهنا الاشراف - أسيوط)

مدة الدراسة به عامين دراسيين للحصول علي دبلوم معاوني القضاء (مؤهل فوق متوسط)

31- كلية البنين الازهرية بالوادي الجديد

مدة الدراسة به اربع سنوات دراسية لنيل درجة الاجازة العالية (الليسانس) في احد التخصصات الاتية الشريعة الاسلامية - اللغة العربية (الشعبة العامة) - اصول الدين (التفسير وعلوم القران - الحديث وعلومه- العقيدة والفلسفة)

32- كلية الطب البيطري بنين (بحوش عيسي البحيرة - اسيوط )

مدة الدراسة 6 سنوات 5 سنوات دراسية بالاضافة الى سنة امتياز

33-كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنين بالقاهرة

تقبل الحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي من جميع المحافظات ومدة الدراسة بها أربعة أعوام جامعية وأقسامها كالآتي:ــ

1- علوم الحاسب.

2- الأمن السيبراني (بمصروفات).

3- قسم الذكاء الاصطناعي (بمصروفات).

4- قسم علم البيانات.

وتمنح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية:

1- درجة بكالوريوس الحاسبات والذكاء الاصطناعي تخصص علوم الحاسب

2- درجة بكالوريوس الحاسبات والذكاء الاصطناعي تخصص الأمن السيبراني

3- درجة بكالوريوس الحاسبات والذكاء الاصطناعي تخصص الذكاء الاصطناعي

4- درجة بكالوريوس الحاسبات والذكاء الاصطناعي تخصص علم البيانات.